Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezi’nde (MABESEM) faaliyet gösteren Tespih Kursu’nda unutulmaya yüz tutmuş Tespih Sanatı icra ediliyor. Tespih severlerin uğrak noktası haline gelen kursta, 25 kursiyer tespih yapımını öğreniyor.MALATYA (İGFA) - Usta eller marifetiyle yapılabilen tespihler, Sanat Sokağı’nda yer alan Tespih Atölyesi’nde Tespih Ustası Ensar Güler tarafından meraklılarına öğretiliyor. Hafta içi 08.00 - 17.00 saatleri arasında eğitim çalışmalarının yapıldığı tespih atölyesine her yaş grubundan kursiyerler katılım sağlıyor.

Bin bir emek bin bir zahmet ile yapılan tespihler, geçmişte olduğu gibi günümüzde de yerini koruyor. İster aksesuar, ister hediyelik eşya, ister ibadet için kullanılabilen tespihler, çeşitli ağaç ve taşlardan yapılıyor.

ÖZTÜRK, “TESPİH KURSU’NDAN ÇOK MEMNUNUM”

Tespih Atölyesi’nde keyifli vakit geçirdiklerini söyleyen Kursiyer Ahmet Turan Öztürk; “Tespih Kursu’na olan merakım bir şeyler üretebilmek adına başladı. Kursa başlamadan önce tespih yapımı hakkında bir bilgiye sahip değildim. Şimdilerde ise tespih yapımında kullanılan ahşaplara şekil verebiliyorum. Tespih Atölyesi’ne gelmeyi ve burada vakit geçirmeyi seviyorum. Burada boş vakitlerinizi kaliteli hale getirebiliyorsunuz. Yani şöyle ifade edeyim; bir ahşabı tespihe dönüştürmek ve bir şeyler üretebildiğinizi görmek gerçekten güzel. Tespih Kursu’ndan çok memnunum, Hocamdan da ayrıca memnunum. Bizlere tespih yapımını öğretirken, sabır ve özveri ile yardımcı oluyor ve bizleri bu alanda var etmeye çalışıyor. Bende hocam sayesinde kendimi geliştirerek, tespih yapımında ciddi bir ilerleme kaydetmek istiyorum. Bizlere böylesine güzel bir imkânı sundukları için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e hassaten teşekkür ederim” dedi.

KEMER, “TESPİHİ SEVEREK YAPIYORUM”

Tespih Kursu’nda kendilerine sunulan mekan, malzeme ve ekipman desteği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür eden Kursiyer Songül Kemer, “Tespih Kursu’na hobi amacıyla başladım. Zaman içinde keyif almaya başlayınca kursuma devam etme kararı aldım. Tabii bu fikrimin oluşmasında Ensar hocamın emeği büyük; çünkü gerçekten bizlerle çok ilgileniyor ve bir şeyler öğrenebilmemiz için çok çaba sarf ediyor. Şu anda da severek tespih yapıyorum. Tespih genelde erkeklerin kullandığı bir aksesuar olarak görülüyor; ama gerçekten tespih yapımına başlayınca çok keyifli olduğunu gördüm. Bence kadınların da tespih yapım alanında çok güzel işler yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.

GÜLER: “12 YAŞINDA DA 65 YAŞINDA DA KURSİYERİMİZ VAR”

Kursta gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Tespih Ustası Ensar Güler “Malatya Büyükşehir Belediyemizin Tespih Atölyesi’nde kurucu usta olarak görev yapıyorum. 25 kursiyerimiz var ve kursiyerlerimize ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Kursumuz hafta içi 08.00-17.00 arasındadır. Tespih yapımında kullandığımız malzemeler tamamen organiktir. Genelde ağaç grubu çalışıyoruz. Damla kehribar, galalit, kuka, katalin gibi malzemeleri tercih ediyoruz. Çalışmalarımızı kursiyer arkadaşlarımıza aktarırken, sıfırdan başlıyoruz. Ayrıca kesimi, delimi, rulosu, imamesi, hatimesi derken tespih yapımının her aşamasını itina ile öğretiyoruz. Öğrenme süresi kişiye göre değişiyor. Kimi kursiyerimiz 2 ayda öğrenirken kimi kursiyerimiz de 6 ayda öğrenebiliyor. Ayrıca kursumuzda yaş gurubu aralığı da değişkenlik gösteriyor. 12 yaşında da, 65 yaşında da kursiyerimiz var. Kaybolmaya yüz tutmuş sanatımızın tekrar canlanması ve aktarılması hususlarında bizlere ciddi anlamda destekleri olduğu için Sayın Başkanımız Sami Er’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Tespih Kursu’nda yapılan önemli parçaları devlet büyüklerine hediye ettiklerini ifade eden Usta Güler, “Tespih atölyemizde yapılan özel tespihlerimizi devlet büyüklerimize hediye ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ‘Fransız Galalit’ dediğimiz bir malzemeden ve Öd ağacından tespih yapmıştık” diyerek sözlerini tamamladı.