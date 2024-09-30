Avrupa ve Orta Asya için Evrensel Posta Birliği (Universal Postal Union-UPU) Bölgesel Strateji Forumu Ankara’da gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), üyesi olduğu Evrensel Posta Birliğinin Bölgesel Strateji Forumu’na Ankara’da ev sahipliği yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve Birliğe üye ülkelerin temsilcilerinin katıldığı forumda UPU’nun ve dünya posta sektörünün geleceği ele alındı.

BAKAN URALOĞLU: “PTT DÜNYANIN 210’DAN FAZLA NOKTASINA ULUSLARARASI POSTA VE KARGO GÖNDERİMİ YAPIYOR”

Forumda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “1840 yılından bu yana 184 yıllık köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla faaliyet gösteren Posta ve Telgraf Teşkilatımız, artık ikinci yüzyılına yaklaşıyor. Posta ve Telgraf Teşkilatımız; Birliğin kurucu üyelerinden biri olarak birlik üyesi ülkelerle her dönemde yakın iş birliği içerisinde olmuştur¨ diye konuştu.

PTT’nin 184 yıllık köklü geçmişiyle posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi birçok alanda vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetler sunduğunu belirten Bakan Abdulkadir Uraloğlu konuşmasında, “PTT, 3 bin 655 iş yeri, 38 bin 874 personeli, yaygın hizmet ağı ve sektöründeki öncü konumuyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerlerken, birçok uluslararası başarıya da imza atmaktadır. PTT müşterilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli ürün portföyüyle dünyanın 210’dan fazla noktasına uluslararası posta ve kargo gönderimi yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

UPU GENEL DİREKTÖRÜ MASAHİKO METOKİ: ¨STRATEJİ GELİŞTİRME SÜRECİNİN MÜMKÜN OLDUĞUNCA KAPSAYICI VE ŞEFFAF OLMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUM¨

Ankara'da düzenlenen Forum’a ev sahipliği yapan PTT AŞ’ye misafirperverlikleri için teşekkürlerini sunan UPU Genel Direktörü Masahiko Metoki konuşmasında, ¨Bu etkinlik, UPU’nun bir sonraki döngü için posta stratejisi geliştirme çalışmaları kapsamında 2024 yılında düzenlenen altı forumdan beşincisidir. Hem küresel posta sektörü hem de UPU yeni risklerle karşı karşıya. Ancak bu risklerle birlikte yeni fırsatlar da doğuyor. Bu nedenle, iyimser ve ileriye dönük bir stratejiye ihtiyacımız var¨ ifadelerini kullandı.