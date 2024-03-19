Kocaeli’de üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Karpuz tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Çiftçiler, 2024 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne, Kandıra ilçesindeki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasına 22 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu.