İzmir’de, eski Urla Belediye Başkanı Selçuk Karaosmanoğlu, Zeytinler Mahallesi’nde aracıyla seyrederken yol ortasında duran motosikletli iki kişiye hafifçe çarptı. Çarpışma sonucu başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Motosikletteki iki kişi, eski başkanı aracından zorla indirerek şiddet uyguladı. 72 yaşındaki Karaosmanoğlu, iki saldırgan tarafından acımasızca darp edildi. Olayı fark eden çevredeki köylüler, Karaosmanoğlu’nu saldırganların elinden kurtardı. Köylülerin ihbarıyla gelen ambulans, ağır yaralı Karaosmanoğlu’nu Urla Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Yaşanan arbede sırasında aldığı darbeler nedeniyle yüzünde çeşitli kırıklar oluşan Karaosmanoğlu, hayati tehlike riski nedeniyle Urla Devlet Hastanesi’nden Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Eski Başkan'ın tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma jandarma ekiplerince titizlikle yürütülüyor.