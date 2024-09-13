Üsküdar Belediyesi tarafından çocuklar ve gençlerin günlük hayat akışında eğlenceli vakit geçirmeleri amacıyla oluşturulan “Mini Fest” yarın gerçekleşecek.

14 Eylül Cumartesi günü Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nin avlusunda gerçekleşecek Mini Fest etkinliğinde çocuklar ve gençler için gün boyu atölyeler, film gösterimleri, çizgi film kuşağı, kostüm karakterler ile sosyalleşebilecekleri ve eğlenebilecekleri bir alan oluşturacak. Mini Fest kapsamında Cartoon Network & Cartoonito işbirliği ile Cartoon Network’te yayınlanan “Teen Titans GO” ve Cartoonito’da yayınlanan “Batwheels” çizgi filmlerinin yeni bölümlerden birer tane bölüm alanda gösterilecek.

Çocuklar ve gençler tarafından çok sevilen “Kral Şakir” Mini Fest’te

Çocuklar ve gençler tarafından çok sevilen “Kral Şakir” festivalde yer alacak. Çocuklar ve gençler çizgi dizi ile hoşça vakit geçirecek. Festival kapsamında Çocuk ve Gençlik Yayınları Derneği ile alanında uzman atölye eğitimcisi ile buluşma, seçilen bir kitapla tiyatro oyunu gerçekleştirilecek. Mini Fest kapsamında Gezgin Oyun Parkı da etkinlikte sürprizlerle yer alacak.