Üsküdar Belediyesi tarafından yeni yıla sayılı günler kala "2025 Yılbaşı Pazarı” Üsküdar’da kuruldu. Rengarenk stantlarıyla kurulan pazarda, yeni yılda sevdiklerine hediyeler almak isteyenler buluştu.

Üsküdar Belediyesi’nin destekleriyle “2025 Yılbaşı Pazarı” Üsküdar’da kuruldu. Kadın el emeği ürünlerin yer aldığı pazarda vatandaşlar sevdiklerine yeni yıl hediyelerini almak için pazara akın etti. Mimar Sinan Meydanı’nda kurulan Pazar alanı, akşam 20.00’a kadar vatandaşlara açık olacak.

2025 Yılbaşı Pazarı’nda kadın el emeği ürünlerinin yanı sıra, yöresel gastronomi lezzetleri de vatandaşlara sunuldu. Üsküdar Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (ÜSMEK) ve Kadın El Ürünleri Pazaryerleri (KÜP) destekli üretici kadınların stantlarından, yılbaşı temalı atölyelere kadar geniş yelpazeli ürünler özenle hazırlanmış stantlarda yerini aldı.

"El işlerini sergileyebileceğimiz güzel bir alan"

El emeği ürünler satan Nurten okumuş, “Burada Üsküdar Belediyemizin açmış olduğu bize hanımların el işlerini yılbaşı etkinlikleri adı altında sergileyebileceğimiz güzel bir alan açtı. Tamamen kendi yaptığımız el işi ürünleri. Herkes farklı şeyler yapıyor bebekler, takılar ve örgüler” dedi.