UYAP, Adalet Bakanlığı yardım portalıdır. Devlet, avukatlar için UYAP üzerinden işlem yapabilmeleri ve yaptıkları işlemleri kolaylaştırmak amacıyla bir sistem geliştirmiştir. Bu sistem ile avukatlar, davaları ile ilgili pek çok işlemi kolaylıkla yapabilirler. UYAP partalına ulaşabilmek için e-devlet giriş yapmanız gerekir. Bunun dışında UYAP’ın kendi internet sitesi üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz. Sizlere bu işlemler hakkında detaylı bilgi verelim;

E-devlet üzerinden sisteme giriş yapabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/uyap-portali-avukat-girisi adresini kullanmanız gerekir. Bu adres ile giriş yapabilmek için öncelikle e-devlet şifrenizi bulunmalıdır. Bu şifreyi isterseniz PTT aracılığı ile isterseniz de e-devlet üzerinde bulunan diğer yolları kullanarak yapabilirsiniz. E-devlet giriş şifrenizi edindikten sonra yukarıdaki adresten sisteme giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir.

Bu ekran, avukat portalına giriş yapabilmek için mobil imza ya da e-imza kullanmanız gerektiğini göstermektedir. Mobil imzayı GSM şirketiniz tarafından alabilirsiniz. E-imzayı ise bu imzayı vermeye yetkili olan kuruluşlar aracılığı ile edinebilirsiniz. Bu imzalardan birini edindikten sonra e-devlet üzerinden sisteme girişini sağlayıp mahkemede olan tüm dosyalarınızla ilgili işlemlerinizi yapabilirsiniz.

UYAP potları üzerinden avukat giriş yapma;

Avukatlar, UYAP portalını kullanarak da kendileri için özel olarak oluşturtulmuş olan bu sisteme giriş yapabilirler. Bunun için https://avukat.uyap.gov.tr adresini kullanmanız gerekir. Bu adres aracılığı ile giriş yapabilmek için de yine mobil imza ya da e-imzanızın olması gerekir. Bu iki imza türü de ıslak imza niteliği taşır. Bu nedenle kişisel olarak kullanılması gereken portallarda, kimsenin ulaşamaması için oluşturulan özel güvenlik yöntemi olarak algılanabilir.

UYAP portalı ile avukatlar hangi işlemleri yapabilirler;

UYAP portalı, avukatların işlemleriniz hızlandırmak ve iş yükünü azaltmak amacıyla oluşturulan bir sistemdir. Avukatlar bu sistemi kullanarak aşağıdaki işlemleri kolaylıkla yapabilirler.

Avukatlar üzerinde bulunan tüm dosyaları sorgulayabilirler.

Avukatlar bu portal ile tüm hukuki ve idari davları açabilirler.

Kendilerine intikal eden bir icar dosyası ile ilgili işlem yapabilir, bu icraların takibini gerçekleştirebilirler.

Avukatlar, kendilerine atanmış olan duruşmaların saatlerini, sonuçlarını gibi bilgileri takip edebilirler.

Avukatlar bu sistemi kullanarak vekalet ve cevap dilekçeleri gönderebilirler. Bu sayede bu dilekçeleri göndermek için harcadıkları zamandan tasarruf etmiş olurlar.

Bu sistem sayesinde avukatlar safahat sorgusu yapabilirler.

Bu sistem, avukatların işlemlerini hızlandırarak evrak ve enerji kaybı yaşlanmasına engel olmaktadır. Bu nedenle ülke genelinde pek çok avukat tarafından kullanılır.

UYAP Avukat partalından nasıl faydalanılabilir;

UYAP avukat portalından faydalanabilmek için öncelikle UYAP sistemine kayıt olmanız gerekir. Bu sisteme kayıt olmak için de bağlı bulunduğunuz BARO ’ya ya da adalet komisyonuna kayıt yaptırmalısınız. Kayıt işleminden sonra yukarıdaki adresi kullanarak bilgisayarınıza bir program indirmeniz gerekir. Bu program UYAP editör programıdır. Ayrıca bu programı kullanabilmek için JAVA programını da bilgisayarınıza yüklemiş olmanız gerekir.

Bu adımları tamamladıktan sonra e-imza, mobil imza ya da barokart temin ederek sisteme giriş yapabilirsiniz. Ancak bazı işlemleri yapabilmeniz için e-imza almanız zorunludur. Bu nedenle en başından itibaren e-imza kullanmanızı tavsiye ederiz. Kişilerin kendilerini avukat olarak tanıtmaları da UYAP sistemini kullanabilmeleri için gerekli olan başka bir adımdır. Bu adım için avukat tanıtım formu doldurularak avukatların bağlı bulundukları baroya ya da Adli Yargı Komisyonlarına başvuru yapmaları gerekir. Bu başvurunun ardından kişiler avukat olarak tanımlandıktan sonra yukarıdaki adımları izleyerek UYAP portalı girişlerini sağlayabilir ve tüm davaları ile ilgili işlemlerini halledebilirler.

UYAP portalına kolayca giriş yapabilmek için e-devlet giriş yöntemini kullanabilirsiniz. UYAP platformu üzerinden yukarıdaki adımların hiçbirini yapmak zorunda kalmadan e-devlet sistemini kullanabilir ve yine e-imzanız ile bütün işlemlerinizi, bu sistemden gerçekleştirebilirsiniz.