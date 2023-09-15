Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlar kapsamında Pendik ilçesinde yaşanan olay, annenin oğluyla duygusal bir an yaşadığı anlarla dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı operasyonlar gerçekleştirdi. Önceden belirlenen adreslerde gerçekleşen operasyonlarda 71 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlardan biri Pendik ilçesinde bulunan Yayla Mahallesi'nde gerçekleşti. Ancak aranan şüpheliyi evde bulamayan polis ekipleri, şüphelinin annesinden yardım istedi. Anne, oğlunu telefonla arayarak, "Oğlum eve gel, arkadaşın seni sormuş" dedi.

Şüpheli eve gelene kadar polis ekipleri apartmanın önünde bekledi. Şüpheli eve geldiğinde gözaltına alındı, ancak olayın en dikkat çekici anı annenin oğluna yönelik duygusal tepkisiydi. Anne, oğluna dönerek, "Sonunda rahat ettin mi annem" dedi. Şüpheli şaşkın bir şekilde annesine ne olduğunu sordu ve anne dizlerine çökerek ağladı.

Diğer bir operasyon ise Bağcılar, Çınar Mahallesi'nde bulunan bir binanın ikinci katında gerçekleşti. Operasyona özel harekat polisleri ve narkotik köpeği de katıldı. Operasyon sonucunda çok sayıda kişi gözaltına alındı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.