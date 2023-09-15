İnegöl Belediyesi, 15 Eylül Dünya Çöp Toplama Günü kapsamında Hamzabey Ortaokulu öğrencileriyle birlikte Boğazköy barajı etrafında temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, “Çöp Benim Değil Ama İnegöl Benim” pankartıyla mesaj verdi.

2012 yılında Slovenya’da başlayan gönüllü bir temizlik hareketi, günümüze “15 Eylül Dünya Çöp Toplama ve Temizlik Günü” olarak geldi. O gün binlerce gönüllü insanın “Haydi Yapalım” sloganıyla başlattığı bu temizlik seferberliği her yıl düzenli olarak kutlanan Dünya Çöp Toplama Gününe dönüşürken, İnegöl Belediyesi de bugün özelinde Hamzabey Ortaokulu öğrencileriyle özel bir etkinlik gerçekleştirdi.

ÖĞRENCİLER SAHAYA İNDİ

Temizlik konusunda gerçekleştirdiği farkındalık etkinlikleri ve hayata geçirdiği uygulamalarla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, 15 Eylül’de de sahaya indi. “Çöp Benim Değil Ama İnegöl Benim” sloganıyla öğrencilerle birlikte temizlik konusundaki hassasiyetin bir kez daha hatırlatılması maksadıyla Boğazköy Barajı mevkiinde çevre temizliği gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ile Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, öğrenciler, öğretmenler ve okul idarecileri alanda kısa sürede onlarca çöp torbasını dolduracak çöp toplandı.

“ÇÖP BENİM DEĞİL AMA İNEGÖL BENİM”

Temizliğin yanı sıra topluma mesaj vermek adına yapılan organizasyonda, öğrenciler hazırlanan “Çöp Benim Değil Ama İnegöl Benim” pankartı açarak vatandaşlara hassasiyet çağrısı yaptı. Bu şehir bizim, mesajı verilen etkinlikte, çevre kirliliğinin boyutunu göstermek adına toplanan çöplerin yer aldığı çöp poşetleriyle öğrenciler poz vermeyi de ihmal etmedi. İnegöl Belediyesi tarafından çevre temizliği etkinliğine katılan öğrencilere de kitap hediye edildi.