Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Pazartesi günü için oldukça çarpıcı bir tahmin geldi. Memiş, pazartesi günü altında büyük bir düşüş beklendiğini dile getirerek yatırımcıları uyardı ve hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti.

Memiş'in yaptığı açıklamalara göre, Pazartesi günü emtia piyasasında önemli bir düşüş yaşanması bekleniyor. Bu durumda yatırımcıların olası dip fiyatlar için hazırlıklı olmaları gerekiyor.

Altın, Nisan ayına tarihi yükselişlerle başlamış olsa da son haftalarda nispeten durağan bir seyir izlemiş ve yatırımcılar arasında büyük beklentiler oluşturmuştu, gelecek yükselişlerin ne zaman gerçekleşeceği ise merak konusu olarak ön plana çıkıyor.

Ons altında yaşanan ani sıçrama ile xauusd paritesi 2378 dolara ulaşarak son üç haftanın en yüksek seviyesini gördü. Bu durum, piyasalardaki dalgalanmanın ve yatırımcıların gelecek hareketlerinin ne olacağı konusunda heyecanını artırdı.

ALTINDA KIYAMET KOPACAK

Altın piyasalarında kritik bir hafta yaşanırken, uzmanlar önümüzdeki günler için dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Memiş'ten de önemli bir açıklama geldi. Memiş, Mayıs ayının başından itibaren altın fiyatlarında geniş bir bant aralığının beklenmesi gerektiğini belirterek, kapanış seansına doğru yaşanan düşüşün Pazartesi gününden itibaren devam edeceği konusunda uyardı.

İslam Memiş'in yaptığı açıklamada "Ons altın, son üç haftanın en yüksek seviyesinde ve şu an itibarıyla 2368 dolarda işlem görüyor ancak gün içinde 2378 dolara kadar arttı. Geçtiğimiz hafta da yaptığımız açıklamalarda altın fiyatlarının mayıs ayı boyunca 2280-2380 dolar arasında dalgalanacağını tahmin etmiştik.

Şimdi üst sınıra gelindi ve bu noktada bir dirençle karşılaşarak geri çekilme yaşandı. Altında düşüşlerin pazartesi günü itibarıyla devam etmesini bekliyoruz. Yani altın fiyatlarında yukarı yönlü sınırlar test edildikten sonra, sıra aşağı yönlü hareketlere gelecek.

Gelecek hafta altın, 2280 dolara doğru yönelecek fakat bu düşüşlere panik yapmamak önemli. Ortalama ve uzun vadeli beklentimiz altın fiyatlarının yükseliş trendini sürdüreceği yönünde.

Bu nedenle altın bulunduranlar sabırla Temmuz ayını beklemeli. Haziran ayında piyasanın yönü belli olacak ve gerçek yükselişlerin yaz aylarında başlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.448 TL SATIŞ: 2.448 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.999 TL SATIŞ: 4.067 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 8.022 TL SATIŞ: 8.134 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 15.970 TL SATIŞ: 16.193 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 16.341 TL SATIŞ: 16.588 TL