Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Yazıcı, geçen yıllara göre uyuz vakalarının yüzde 30 arttığını belirterek, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Dr. Yazıcı, uyuzun kısa süreli temaslarla bulaşma ihtimalinin düşük olduğunu ifade ederken, daha uzun süren temaslar ve kişisel eşyaların paylaşımının bulaşma riskini artırdığını vurguladı. Aynı yatak, havlu ve giysilerin kullanılmasının da uyuzun yayılmasına zemin hazırlayabileceğini dile getirdi. Ayrıca, mağazalarda denenen kıyafetlerin de uyuz bulaşma riski taşıyabileceğine dikkat çekti.

Son dönemlerde uyuz vakalarında ciddi bir artış yaşandığını belirten Dr. Yazıcı, muayeneye gelen hastalarda en az iki uyuz vakasının tespit edildiğini söyledi. Hastalığın temasla bulaşan bir hastalık olduğunu vurgulayan uzman, kısa süreli temasların riski azalttığını ancak uzun süreli temasların ve kişisel eşyaların paylaşımının bulaşma riskini artırabileceğini açıkladı. Ayrıca, denenen kıyafetlerin önceki kullanıcısının uyuz hastalığı taşıması halinde, hastalığın diğer kişilere bulaşabileceği uyarısında bulundu.

Uyuz hastalığının belirtilerinin hemen ortaya çıkmadığını belirten Dr. Yazıcı, uyuz akarlarının deriye yerleşmesinden sonra 2 ila 6 hafta içerisinde belirtilerin ortaya çıktığını ifade etti. Bu süreye "kuluçka süresi" adını veren uzman, bu nedenle hasta ile temas halinde olan kişilere belirti olup olmadığına bakılmaksızın tedavi uygulanması gerektiğini söyledi. Tedavinin başarılı olabilmesi için bu noktanın önemli olduğunu vurguladı.

Tedavi sürecinde, uyuz akarlarının ölmesi için giyilen tüm giysilerin ve kullanılan eşyaların en az 60 derecede yıkanması gerektiğini belirten Dr. Yazıcı, çamaşırların yıkanamadığı durumlarda siyah bir çöp poşetine konulması ve ağzının sıkıca kapatılması gerektiğini önerdi. Ayrıca, ev temizliği yaparken uyuz akarlarının yumurtalarını toplamak için elektrikli süpürgenin kullanılması gerektiğini, sık dokunulan yüzeylerin ise sirkeli su ile temizlenebileceğini ifade etti. Ancak, enfekte cilt bölgesini sirke ile silmekten kaçınılması gerektiğini belirten Dr. Yazıcı, hastalığın tedavisinin doktor önerilerine uygun olarak yapılması gerektiğini vurguladı.