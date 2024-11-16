Yenidoğan Yoğun Bakım Pediatri Klinik Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Ahmet Özdemir, Dünya’da ve Türkiye’de en büyük sorunlardan birinin prematüre bebek doğumlarının olduğunu aktardı. Prematüre bebek doğumlarının engellenmesi için hamilelik sürecinde alınan önlemlerin çok önemli olduğunu belirten Özdemir, “Yeni doğan bebekler genellikle 38-40 haftada doğarlarken, 37 haftanın altında doğan bebeklerimize prematüre bebek diyoruz. Ülkemizde ve dünyada en büyük sorunlardan bir tanesi prematüre doğumalardır. Prematüre doğumlar dünya üzerinde yüzde 4 ila 6 arasında değişirken, ülkemizde bu oran ortalama yüzde 10 civarında olmakta. 2022 verilerine baktığınızda ülkemizde 30 bin bebek prematüre olarak dünyaya geldi. Bu bebeklerin hamilelik sürecindeki bazı önlemlerle beraber prematüreliklerinin önlenmesi çok büyük önem arz ediyor. Prematüre bebeklerin önlenmesi için düzenli takiplerin yapılması, yaşam kalitesinin düzenli bir şekilde günlük egzersizlerle beraber beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesiyle aslında prematüre bebeklerin doğumları önlenebilir. Böylelikle sağlık anlamında hem bizim işimiz biraz kolay olur hem de ailelerin işi daha kolay olabilmektedir. Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım olarak biz 55 kuvözle Kayseri’mize, bölgemiz ve hatta tüm ülkemizin dört bir yanına hizmet vermekteyiz. Bu ünitemizde 4’üncü seviyeden başlayarak, seviyelendirmeler var ve hastaların klinik ağırlık durumuna göre tedavi sunmaya devam ediyoruz. Bunların arasında en büyük paydaş prematüre bebekle geliyor. Prematüre bebeklerin haricinde zor doğan bebekler ya da doğuştan anormal bebekler gibi çeşitli hastalıklarla mücadele etmekteyiz. Bunların tedavisinde de imkanlarımız son derece yeterli ve yenidoğanın çeşitli nadir hastalıklarına tanı koyarak, tedavilerini yapıyoruz. Bu şekilde ailelerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ailelerin yaşamlarını düzenli hale getirmeleri gerekiyor”

Ailelerin çocuk sahibi olmak istedikleri zaman öncelikle kendi yaşamlarını düzenli bir hale getirmelerinin çok önemli olduğun ifade eden Özdemir, “Sonrasında kadın doğum hekimleriyle beraber düzenli takiplerin yapılması çok önemli. Çünkü düzenli takiplerle beraber bu bebeklerin önceden tanı konup, erken tedavi edilmesi çok önemli. Bebeğimiz hasta olarak dünyaya gelirse de çocuk hekimlerini, yenidoğan hekimlerine güvenerek, burada yeterli tedavi yapılabildiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim” dedi.

“Prematüre bebekler bizden daha güçlü”

Prematüre bebek olarak hamileliğin 25’inci haftasında dünyaya gelen Zeynep Asel’in annesi Yasemin Tatar ise, “25 haftalık bir doğum yaptım. İkiz bebeklerim vardı. Birisini kaybettik. Zeynep Asel çok şükür hayata tutundu. Onunla birlikte zor bir süreç atlattık ama güzel sonuçlandı. Şu anda ciddi bir sağlık sorunumuz yok. Ufak tefek sıkıntılarımız devam ediyor ancak bunu da çok güzel bir şekilde aşacağımızı düşünüyoruz. Hamilelik döneminde çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Öncelikle onlara çok dikkat etsinler. Çünkü prematüre bebek sahibi olmaya bunlar da neden olabiliyor. Çok güçlü olsunlar. Bebekleri her şeyi hissediyor. Onlar kuvözlerin içerisindeler bizleri bekliyorlar. Ben diğer bebeğim vefat ettiğinde dahi içeri girdiğimde ağlamadım. Zeynep Asel bunu hissedeceği için ağlamadım. Onlar her şeyi hissediyorlar ve bizden çok daha güçlüler” şeklinde konuştu.