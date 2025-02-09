Acıbadem Kent Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin, kalp sağlığının korunmasında beslenmenin önemine dikkat çekti. Kalp sağılığını korumak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemenin, düzenli egzersiz yapmanın ve dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Narin, "Beslenmenizde minerallere yeterince yer vermek de kalp sağlığınız için olmazsa olmazlardandır. Kalp dostu minerallerden zengin yiyecekleri tüketmeye özen gösterin" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kalp dostu minerallerin başında potasyum, magnezyum, kalsiyum ve demir geliyor. Potasyum; kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur, kalp ritmini dengeler. Muz, kivi, ıspanak, tatlı patates, kuru kayısı, kuru erik, somon, domates, mercimek, havuç, pancar gibi besinlerde bulunur. Magnezyum; kalp kasının sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler, kan basıncını düzenler. Magnezyum için badem, kabak çekirdeği gibi kuruyemişler, ıspanak ve lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler, avokado, bitter çikolata, kuru fasulye, tam tahıllar sofranızda yer almalıdır. Kalp kasılmalarını düzenleyen, kan basıncını kontrol altında tutmaya yardımcı olan kalsiyum da en çok susam, tahin, yoğurt ve peynirde, fındık fıstık gibi yağlı tohumlarda, yeşil yapraklı sebzelerde, kurubaklagillerde, kurutulmuş meyvelerde bulunur. Vücudun oksijen taşımasını sağlayan, kalp yorgunluğunu önleyen demiri ise yumurta, kırmızı et, nohut, börülce, mercimek gibi bakliyatlar, yeşil yapraklı sebzeler tüketerek alabilirsiniz. Sağlıklı bir kalp için dengeli beslenmeye özen gösterin ve minerallerden zengin besinleri diyetinize ekleyin."

Eksiklikleri sonucu görülecek etkiler

Doç. Dr. Narin, minerallerin kalp sağlığına olumlu etkilerini sıraladıktan sonra bunların eksikliklerinin yol açacağı olumsuzluklara değindi. Magnezyum eksikliğinin, kalp ritim bozukluklarına yol açabileceğini belirten Doç. Dr. Narin, magnezyumun, kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak kan basıncını düzenlediğini hatırlatarak, "Yapılan çalışmalarda magnezyum eksikliğinin kan basıncını artırabileceği gösterilmiştir. Yüksek tansiyon kalp hastalıkları için risk faktörüdür" şeklinde vurguladı.

Vücut sağlığı açısından vazgeçilmez bir mineral olan potasyumun hücre içi sıvı dengesinin korunmasında önemli rolü olduğunu kaydeden Doç. Dr. Narin, eksikliğinin düzensiz kalp ritmi gibi sorunlara zemin hazırlayabileceğini söyledi. Vücudumuzun düzgün çalışabilmesi için kalsiyuma ihtiyacı olduğunu da vurgulayan Narin, şu ifadelere yer verdi:

"Kalp kaslarının düzenli çalışmasını sağlayan kalsiyumun eksikliği kalp atışlarında düzensizliğe yol açabilir. Demir eksikliği ise hemoglobin değerlerinin düşmesine neden olur. Düşük hemoglobin seviyeleri yüzünden kalp oksijen taşımak için daha fazla çalışmak zorunda kalır, bu da düzensiz kalp atışlarına, kalbin daha hızlı atmasına neden olur."

Doç. Dr. Narin, sağlıklı beslenme kurallarına uyulduğu takdirde vücudun ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri almanın mümkün olduğunu söyledi. Narin, bilinçsiz takviye kullanımına dikkat çekerek, "Doktor önerisi olmadan, gerekli tetkikler yapılmadan herhangi bir mineral takviyesi kullanmayın" uyarısında bulundu.