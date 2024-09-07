Biruni Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Serpil Böcek, 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan ek tercih dönemiyle ilgili olarak aday öğrencilere önemli bilgilendirmelerde bulundu. Adayların taban puanlara dikkat ederek tercihlerde bulunması gerektiğini söyledi.

ÖSYM’nin ilk yerleştirmede yerleşemeyen adaylara tekrardan tercih hakkı tanıdığı ek tercih dönemi başladı. Öğrenciler bu süreçte nasıl tercih yapacaklarını merak ediyor. Konuyla ilgili Biruni Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Serpil Böcek açıklamalarda bulundu. Adaylara yeni bir fırsat sunan bu süreçte, ÖSYM’nin yayınladığı “YKS Ek Tercih Kılavuzu”nu dikkatlice incelemenin önemine değindi.

Biruni Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörü Serpil Böcek, “İlk yerleştirmeler ve kayıtların sonrasında, ÖSYM ek tercihler için ‘YKS Ek Tercih Kılavuzu’ yayınlar. Tercih edilecek bölüm ve programların oluşan taban puanlarını tercih edebilmek için taban puana eşit ya da daha yüksek olması gerekir. Öğrencilerin YKS Ek Tercih Kılavuzunda dikkate almaları gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Tercih sürecinde bu noktalara dikkat etmeleri çok önemlidir” şeklinde konuştu.

“Puanınız taban puandan düşükse bölümü tercih edemezsiniz”

Üniversitelerin öncelikle taban puanlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Serpil Böcek, “Ek tercihlerde yer alacak bölümlerin taban puanları kılavuzda belirtilir. Bu taban puanlar, o bölüm için ilk yerleştirmelerde gereken en düşük puanı ifade eder. Ek tercih yaparken, bu puanlara eşit veya daha yüksek puana sahip olmanız gereklidir. Yani, tercih etmek istediğiniz bölümün taban puanından daha düşük bir puanınız varsa, bu bölümü tercih edemezsiniz” dedi.

“İlk tercihiniz, en çok istediğiniz bölüm olmalıdır”

Boş kontenjanlarla ilgili konuşan Serpil Böcek, “Diğer bir husus ise boş kontenjanlardır. Ek tercih kılavuzunda, boş kalan kontenjanlar hakkında detaylı bilgi verilir. Boş kontenjanlar, genellikle ilk yerleştirmede dolmayan ya da kayıtlanmayan bölümleri kapsar. Bu kontenjanlar için tercihte bulunabilirsiniz. Ek tercihlerde bulunurken, tercihlerinizi sıralamanız önemlidir. İlk tercihiniz, en çok istediğiniz bölüm olmalıdır. Diğer tercihler ise sizin puanınız ve tercih ettiğiniz bölümler arasındaki uyuma göre sıralanmalıdır. Başvuru sürecinde tercihlerinizi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden yapabilirsiniz. Tercihlerinizi girdikten sonra, tercihlerinizi kontrol ederek onaylamanız gerekmektedir. Sonuçlar ise ek tercihler yapıldıktan sonra, ÖSYM tarafından açıklanır. Sonuçları ÖSYM’nin resmi web sitesinden veya ÖSYM’nin duyurularından takip edebilirsiniz” diye konuştu.

“Yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde başvurabilir”

Ek yerleştirmeden yararlanabilecek adaylardan söz eden Serpil Böcek, “İlk yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra, yerleşemeyen adaylar ek tercih döneminde boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunabilirler. Bu adaylar, ek tercihlerde bulunarak, boş kalan kontenjanlara yerleşme şansını artırabilirler. İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra hiç tercih yapmamış adaylar da ek tercih döneminden yararlanabilirler. Ayrıca, ilk yerleştirme döneminde bir üniversite ve bölüme yerleşmiş ancak kayıt yaptırmamış adaylar da, ek yerleştirme döneminden yararlanamazlar. Çünkü bu adaylar, ilk yerleştirme sonuçlarına göre yerleşim hakkını kaybetmiş sayılırlar ve ek tercih sürecinde değerlendirilmezler” dedi.