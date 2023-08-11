20 yaşındaki Kenan Uzunay'ın ölümü, kan davası nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı. Kenan Uzunay, iş vaadiyle Bodrum'a getirildikten sonra hedef alınarak öldürüldü. Olayın ardından tutuklu 6 şüpheli için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen 22 sayfalık iddianame hazırlandı.

Olay, 29 Ağustos 2022'de Bodrum-Güvercinlik yolu kenarındaki ormanlık alanda gerçekleşti. İki plaj ziyaretçisi, erkek cesediyle karşılaşarak durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemeler sonucunda Kenan Uzunay'ın başının arkasından vurularak infaz edildiği belirlendi. Cesedin kimliği belirsizdi ve Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Daha sonra Kenan Uzunay olarak tespit edilen kişi, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı olarak belirlendi ve toprağa verildi.

Olayın hemen ardından, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ayhan Cücen, Engin Cücen, Ferdi Kanatlı, Metin Derse, Niyaz Cücen, Veysi Cücen, Yunus Erdoğan ve Sayim Coşkun'dan oluşan 8 şüpheli, İzmir, Burdur ve Isparta'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Sayim Coşkun ve Yunus Erdoğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer 6 şüpheli tutuklandı.

Şüphelilerin ifadeleri, Kenan Uzunay'ın babasının 14 yıl önce Patnos'ta akrabalarından birini öldürdüğünü ve bu nedenle yeğeni Niyaz Cücen'in intikam almak amacıyla Kenan Uzunay'ı öldürdüğünü gösterdi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 22 sayfadan oluşuyor. İddianamede, 6 tutuklu sanık için "Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, diğer 2 tutuksuz sanık için "Tasarlayarak Kan Gütme Saikiyle Öldürme Suçuna Yardım Etme" suçundan 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

İddianameye göre, Niyaz Cücen'in Kenan Uzunay'ı bulmak için Bodrum'a gelerek Ferdi Kanatlı ve Metin Derse'den yardım istediği belirtiliyor. Ardından Niyaz Cücen, Kenan Uzunay ile iletişime geçerek iş vaadiyle buluşma düzenledi. Ancak buluşma yerine giden şüpheliler, Kenan Uzunay'ı tasarlayarak öldürdü. Olaydan sonra, şüphelilerin İzmir'e giderek Niyaz'a para gönderdiği ve Niyaz'ın da suç ortaklarına ödeme yaptığı ortaya çıktı. Niyaz Cücen, delilleri yok etmek amacıyla cep telefonunu değiştirerek izleri örtmeye çalıştı.