Bodrum'un İçmeler mevkisinde, sarp arazide çarşafa sarılıp iple bağlanmış bulunan cesetlerin kimliği belli oldu. Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ve kızı Dayana Dvizova (15), acımasızca eski eşi tarafından öldürüldü. Vahşi cinayetin ardından katil zanlısı, küçük oğlunu da alarak yurtdışına kaçtı.

KATİL ESKİ EŞ ÇIKTI

Korkunç olay, 23 Kasım'da Bodrum'da yaşayan gayrimenkul işiyle uğraşan Irina Dvizova'nın yakınları tarafından fark edildi. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, koltukta kan lekeleri buldu ve durumu hemen polise bildirdi. İçmeler mevkisinde yapılan aramada, çarşafa sarılı halde anne ve kızın cesetleri bulundu.

Savcılık incelemesinde, Irina ve Dayana Dvizova'nın vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetleri işleyen eski eşin, Litvanya'da paralı askerlik yaptığı ortaya çıktı. Eski eş, cinayetin ardından 24 Kasım'da küçük oğluyla birlikte Türkiye'yi terk edip Fransa ve Litvanya'ya geçti.

Olayla ilgili detayları belirlemek adına polis, güzergah üzerindeki kamera kayıtlarını inceledi. Şüphelinin suç aleti olan silahı İçmeler güzergahındaki bir çöp konteynerine attığı düşünülüyor ve silahın bulunması için çalışmalar sürüyor. Uluslararası düzeyde de katil zanlısının yakalanması için girişimlerde bulunulacak.

KARAR UYGULANAMADI

Ayrıca, Irina Dvizova ile eski eşi arasında çocukları M.K.'nin velayeti konusunda yaşanan anlaşmazlıkların, eski eş hakkında alınmış uzaklaştırma kararlarıyla sonuçlandığı ancak şahsın Türkiye'de olmaması nedeniyle bu kararların uygulanamadığı ortaya çıktı.