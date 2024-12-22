Köy sakinlerinin taleplerine kulak veren Vali Aygöl, onların ihtiyaçlarını dinleyerek, yol bakım çalışmaları ve altyapı iyileştirmeleri üzerine görüşmeler yaptı. Ayrıca, tarım ve hayvancılığı destekleyecek projelerle köy ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti. Ziyaret sırasında, köydeki gençler için sosyal alanlar ve eğitim projeleri üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

Vali Aygöl, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Birlik ve beraberlik içinde çözüm odaklı çalışmalar ve yenilikçi projelerle Demirköy’ümüz için yeni adımlar atılmaya devam edilecek." şeklinde konuştu.