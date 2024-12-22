Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu turistik geziler, her hafta farklı kurumlar ve topluluklardan insanlara şehrin kültürünü, değerlerini ve tarihini tanıtıyor.

Gezinin son konuğu Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hendek Eğitim Fakültesi’nin Türkiye’nin dört bir yanında gelen öğrencileri oldu.

Sakarya’yı tanımak isteyen gençler Büyükesence Cumaaltı Cami,Orhan Gazi Cami ve Orta Cami gibi yüzlerce yıllık tarihi olan camileri gezdi. Bunun yanı sıra Geyve’de bulunan 2. Bayezid Köprüsü, Tarihi Sakarya Köprüsü ve Pamukova Esentepe Park da öğrencilerin bir başka ziyaret noktaları oldu.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ve gün boyu süren gezilerde, öğrenciler birçok farklı noktadaki müzeleri de gezme fırsatı buldu.

Öğrenciler son olarak ise Türk Ticaret Bankası Müzesi, Deprem Kültür Müzesi, Sakarya Müzesi, Ali Fuad Paşa Kuvayı Milliye Müzesi’ni gezerek şehrin geçmişine ışık tuttu.

Keyifle geçen gezi Tarihi Uzunçarşı’da içilen karşılıklı kahve ve sohbetle sona erdi.