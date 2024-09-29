Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenleri makamında ağırladı.

Bilecik’te düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında İl Kutlama Komitesi tarafından, Bilecik’in Ahisi seçilen Süleyman Sert, ilin kalfası seçilen Hilal Karaaslan ve ilin çırağı seçilen Muhammed Emre Doğan’ı Valisi Şefik Aygöl makamında ağırladı. Vali Aygöl, yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı seçilenlerle hoş sohbette bulunurken, ahilik üstatlığını hak alan vatandaşa mesleğinde ve kariyerinde başarılar diledi.