Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na iade-i ziyarette bulundu.
31 Mart Mahalli İdari seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı ilk ziyaretlerinden birini Vali Şefik Aygöl’e gerçekleştirmişti. Vali Aygöl, Başkan Subaşı’na iade-i ziyarette bulundu.
Başkan Subaşı, Vali Aygöl’ü makamında ağırlayarak Bilecik için görüşmelerde bulundular. Vali Aygöl, Başkan Subaşı’nı tebrik ederek görevinde başarılar diledi. Başkan Subaşı ise ziyaretten duyduğu memnuiyeti belirterek teşekkür etti.
Kaynak: iha