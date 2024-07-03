Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Karadede köy halkına müjdeli yol haberini verdi.

Pazaryeri’ne bağlı Karadede köyünü ziyaret eden Vali Şefik Aygöl, Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin vatandaşlarla bir araya geldi. Köy halkının en çok yakındığı yol problemi dile getirildi. Vali Aygöl, bu durumdan yakınan köy halkına müjdeli haberi vererek yol çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Vali Aygöl, “Karadede köyünde vatandaşımızın tek bir şikayeti vardı. Biz de dinledik ve dertlerine derman olmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Hiçbir köylümüz yol problemi çekmesin istiyoruz. Bu kapsamda da sorun yaşayan vatandaşlarımıza elimizi uzatmaya devam edeceğiz’’ ifadelerine yer verdi.