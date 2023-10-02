Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İnegöl Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Alper Taban Vali Demirtaş’a şehir ve İnegöl Belediyesi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi.BURSA (İGFA) - Ağustos ayında Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş, İnegöl ziyareti kapsamında bu sabah İnegöl Belediyesini ziyaret etti.

Kaymakam Eren Arslan’ın eşlik ettiği Vali Demirtaş’ı Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcıları; Fevzi Dülger, Emin Dündar ve Durmuş Aydın karşıladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Belediye Başkanı Alper Taban Vali Mahmut Demirtaş’a hem şehir hem de İnegöl Belediyesi’nin çalışmaları ve projelerle ilgili bilgiler verdi. Ziyaret sonunda Başkan Taban, Vali Demirtaş’a hediye takdimi de gerçekleştirdi.