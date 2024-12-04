Sarıyer’de denize düşerek kaybolan Ayşe ve Velat Can kardeşleri arama çalışmaları 12. gününde de devam etti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı personelin çalışmalara desteği sürerken, İstanbul Valisi Davut Gül olay yerine gelerek aileyi ziyaret etti ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Davut Gül, “"Ayşe Can’ın düştüğü nokta ile ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazı yazılacak. Aramalar ve çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz” dedi.

Sarıyer’de 23 Kasım’da saat 18.00 sıralarında sahilde yürüyen abla Ayşe Can ile onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can’ı arama kurtarma çalışmaları 12. gününde de sürüyor. AFAD, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri sualtı ve su üstü yapılan aramalarda teknolojiden de yararlanıldığı ifade edildi. Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu ile katıldı. Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığına bağlı Birinci Sınıf Dalgıç özel ihtisaslı personelden oluşan Sualtı Arama Kurtarma Timi, iki kardeşi arama çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Beşiktaş açıklarında Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı (ROV) dalışı yaptı.

Vali Gül çalışmalar hakkında bilgi aldı

İstanbul Valisi Davut Gül aileyi ziyaret etti ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Gül’e 288 personel ve 30 yüzen aracın katıldığı aramaların genişletildiği ve Marmara Denizi boyunca süreceği anlatıldı.

Ardından basın mensuplarına konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “İki kardeş denize düşerek kayboldular. Olayın ilk anından itibaren AFAD’ın koordinesinde Sahil Güvenlik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, gönüllülerin katılımıyla devam ediyor. İstanbul Boğazı’nın genişliği, büyüklüğü, akıntıların yüksek olmasından dolayı şimdiye kadar maalesef bulunmadı. Aramalar ve çalışmalar devam edecek. Dolayısıyla kullanabileceğimiz tüm enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ailenin bekleyişi devam ediyor. Zor bir durum. İnşallah bizler de devam eden arkadaşlarımızla, çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu süreci olabildiğince hızlı sonlandırmış oluruz. Allah sabır versin" dedi.

"Ayşe Can’ın düştüğü nokta ile ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesine yazı yazılacak"

Ayşe Can’ın düştüğü noktadaki çıktıya yönelik bir önlem alınıp alınamayacağına yönelik bir soru üzerine ise Vali Gül, "O bölgeye önlem alınması ile ilgili büyükşehir belediyemize yazımızı yazacağız. Onlar o açıdan bir bakacaklar” diye konuştu.