Bilecik’te Türk Hava Yolları (THY) Bilecik Temsilciliği ve Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İHA Atölyesi iş birliğinde düzenlenen kursa katılan havacılık sevdalısı gençlerle Vali Dr. Kemal Kızılkaya bir çay sohbeti gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 100 yılı etkinlikleri çerçevesinde THK Bilecik Temsilciliği ve BŞEÜ İHA Atölyesi ile birlikte düzenlenen 4 farklı havacılık faaliyetine toplamda 100 adet öğrenci katıldı. Bu çerçevede eğitime katılan gençlerle birlikte Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya bir çay sohbeti gerçekleştirdi. Eğitime katılan tüm öğrencilerle sohbet eden Kızılkaya, tüm öğrencilerin yaptığı çalışmaları dinledi. Vali Kızılkaya; THY Bilecik Temsilcisi İlker Çınar’dan yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Eğitim Koordinatörlerinden Doçent Doktor Burak Öztürk ile gelecek aylarda yapılacak organizasyonlar hakkında görüşen Vali Kızılkaya, eğitimlere desteğin devam edeceğini bildirdi.

Ayrıca tüm gençlere milli ve yerli elektrikli araç olan TOGG’ u tanıtan Vali Kızılkaya gençlerin milli teknoloji hamlelerine yönlendirilmesi gerektiğini aktardı.

Öte yandan TEKNOFEST yarışmalarına katılım ile ilgili çeşitli ayrıca görüşmeler yapıldı.