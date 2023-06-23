Bursa Valiliği orman yangınlarıyla mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirleri açıkladı. Valilik genelgede belirlenen bölgelerde belirtilen saatler dışında ateş yakmayı yasakladı.

Bursa Valiliği tarafından yayımlanan genelge şu şekilde;

İçişleri Bakanlığının 07.08.2020 tarihli Orman Yangınları Genelgesi gereğince 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 69.maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 gün 7/12520 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkında Yönetmeliğin" 32.maddesi gereğince, aşağıdaki 11 maddeden müteşekkil tedbirler. 2023 yılının 2. Komisyon Kararı olarak kabul edilmiştir, bu kararlar:

İnegöl ilçesi Oylat mesire alanı, İnegöl ilçesi ikincianterdere mesire yeri, İnegöl ilçesi Beşevler mevkii mesire yeri, İnegöl ilçesi Mezitboğazı mesire yeri, İnegöl ilçesi Derebayırı mesire yeri, İnegöl ilçesi Boğazova 1-2 mesire yerleri, İnegöl ilçesi ikisular mesire yeri, Karacabey Orman İşletme Müdürlüğü Yeniköy mesire alanı ve Boğazköz mesire alanı.