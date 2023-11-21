İlginç olay, İzmir'de meydana geldi. Kiraladığı otomobille caddeye gelen M.N. (23) araçtan inip, elindeki İsrail bayrağını yere serip üzerine bastı.

BAŞINA SİLAH DAYADI

Daha sonra eline Türk bayrağı alan M.N, başına tabanca dayayıp eylem gerçekleştirdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

TUTUKLANDI

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmalarının ardından şüpheli elindeki silahı bırakıp teslim oldu ve gözaltına alındı.

Geçen yıl da karnına ateş edip intihara teşebbüs ettiği öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.N., tutuklanarak cezaevine gönderildi.