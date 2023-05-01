Gençlik Merkezi açılışı için İnegöl’e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank daha sonra ve MODEF İnegöl Mobilya Fuarı açılışına geçti. Protokol konuşmalarının ardından Varank’a BAL Liginde şampiyon olarak 3. Lige çıkan Kafkasspor forması hediye edildi. Varank’a formayı Kafkasspor Başkanı Celal Ter takdim etti.

Bakan Varank, “Kılıçdaroğlu önce televizyonda tartışmak istiyorsa, amatör kümede diğer adaylarla televizyonda tartışsın. Sonra gelsin Kafkasspor ile bir maç yapsın. Arkasından İnegölspor ile bir maç yapsın. Belki ondan sonra üst liglere taşınabilir. Ben bu güzel hediye için çok teşekkür ediyorum” dedi.