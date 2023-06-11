

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, MİT Müsteşarı İbrahim Kalın, İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'un da aralarında bulunduğu ekibiyle bir basketbol maçı oynadı. Maç sonrası fotoğrafını paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız" ifadelerini kullandı.

Gençlik yıllarında futbol ile ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyasete atılmasının ardından sporla ilgisini koparmadı. Zaman zaman masa tenisin performansıyla rakip tanımayan Başkan Erdoğan, kimi zaman da basketbolda iddiasını ortaya koydu. Başkan, ekibiyle birlikte yaptığı keyifli basket maçlarına bir yenisi ekledi.

FORMUMUZDAYIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçının ardından bir fotoğraf paylaştı.

Bakan Bak yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip. Formumuzdayız." dedi.

Fotoğraf karesinde Bursa milletvekili Mustafa Varank, İzmir milletvekili Mehmet Kasapoğlu, Alpay Özalan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.