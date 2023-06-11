Mesudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza abı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Mesudiye mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde meydana geldi. Yıldırım caddesi üzerinde seyir halinde olan Bilal K.(17) yönetimindeki 16 BCE 906 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen sürücü Çağlar V.(24) yönetimindeki 16 KHU 26 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil, motosiklet sürücüsünün üzerinden geçti. Kaza sonucu sürücü ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.