Hangi Ülkenin: Makedonya
Kuruluş Yılı: 1947
Tam İsmi: Fudbalski Klub Vardar Skopje
Takma İsimleri: Црвено-Црни (Kırmızı Siyahlılar)
Yer Aldığı Lig: Prva Мakedonska Fudbalska Liga
Teknik Direktörü: Blagoja Milevski
Takım Renkleri: Kırmızı-Siyah
Stadyumu: Philip II Arena, Üsküp, Makedonya
Stadyum Kapasitesi: 33.460
Resmi Sitesi: www.fkvardar.com.mk
Vardar Hakkında Bilgi
FK Vardar takımı 1947 yılında kurulmuş bir kulüptür. Vardar takımının kuruluş yeri Makedonya’nın başkenti Üsküp’tür. Kulübün tam ismi Fudbalski Klub Vardar Skopje, takma ismi ise dilimizde kırmızı siyahlılar anlamına gelen Црвено-Црни’dir. FK Vardar takımı, Makedonya’nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga’da mücadele etmektedir. Takımın başında teknik direktör Blagoja Milevski yer almaktadır. FK Vardar kulübü maçlarını, Makedonya Üsküp’te yer alan Philip II Arena ismindeki yaklaşık otuz üç bin beş yüz kapasitesi olan stadyumda oynamaktadır. Takımın renkleri kırmızı siyahtır. FK Vardar takımının resmi internet sitesine www.fkvardar.com.mk adresinden ulaşmanız mümkündür.
Vardar Hangi Ülkenin
Cevap: Vardar takımı, Makedonya ülkesinindir.
Vardar Takımının Başarıları
Lig
- Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Cumhuriyeti Ligi:
Şampiyon (2): 1947, 1956
- Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya İkinci Ligi:
Şampiyon (6): 1951, 1956, 1960, 1963, 1971, 1979
İkinci (1): 1991
- Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Birinci Ligi:
Şampiyon (1): 1987 (Mahkeme kararıyla şampiyonluk FK Partizan’a verildi.)
- Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Gençler Birinci Ligi:
Şampiyon (2): 1949, 1975
- Makedonya Cumhuriyeti Makedonya 1. Ligi:
Şampiyon (7): 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2012, 2013
İkinci (2): 2001, 2005
Kupa
- Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Kupası:
Şampiyon (1): 1961
- Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Gençler Futbol Kupası:
Şampiyon (1): 1984
- Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Cumhuriyeti Kupası:
Şampiyon (1): 1992
- Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Kupası:
Şampiyon (5): 1993, 1995, 1998, 1999, 2007
İkinci (1): 1996
- Makedonya Cumhuriyeti “Vuko Karov” Turnuvası:
Şampiyon (3): 1993, 2001, 2006
İkinci (1): 2011
- Avrupa Birliği Mitropa Kupası:
Yarı final (1): 1968
Son 16 (2): 1969, 1970
- Balkan Kupası:
İkinci (1): 1974
Vardar Takımının Oyuncu Listesi
- Goran Simov
- Kostadin Zahov
- Borjan Ristovski
- Radenko Bojović
- Zlatko Tanevski
- Zlatko Boškovski
- Milan Ilievski (kaptan)
- Miroslav Vajs
- Predrag Randzelović
- Igor Stojaković
- Ostoja Stjepanović
- Osa Guobadia
- Jorge Giménez
- Aleksandar Temelkov
- Mite Cikarski
- Borče Manevski
- Dragan Georgiev
- Filip Petrov
- Blagoja Gesoski
- Jovan Kostovski
Not: Takım listesi 14 Temmuz 2012 yılı verilerine dayalıdır.