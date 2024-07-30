Hangi Ülkenin: Makedonya

Kuruluş Yılı: 1947

Tam İsmi: Fudbalski Klub Vardar Skopje

Takma İsimleri: Црвено-Црни (Kırmızı Siyahlılar)

Yer Aldığı Lig: Prva Мakedonska Fudbalska Liga

Teknik Direktörü: Blagoja Milevski

Takım Renkleri: Kırmızı-Siyah

Stadyumu: Philip II Arena, Üsküp, Makedonya

Stadyum Kapasitesi: 33.460

Resmi Sitesi: www.fkvardar.com.mk

Vardar Hakkında Bilgi

FK Vardar takımı 1947 yılında kurulmuş bir kulüptür. Vardar takımının kuruluş yeri Makedonya’nın başkenti Üsküp’tür. Kulübün tam ismi Fudbalski Klub Vardar Skopje, takma ismi ise dilimizde kırmızı siyahlılar anlamına gelen Црвено-Црни’dir. FK Vardar takımı, Makedonya’nın en üst ligi olan Prva Мakedonska Fudbalska Liga’da mücadele etmektedir. Takımın başında teknik direktör Blagoja Milevski yer almaktadır. FK Vardar kulübü maçlarını, Makedonya Üsküp’te yer alan Philip II Arena ismindeki yaklaşık otuz üç bin beş yüz kapasitesi olan stadyumda oynamaktadır. Takımın renkleri kırmızı siyahtır. FK Vardar takımının resmi internet sitesine www.fkvardar.com.mk adresinden ulaşmanız mümkündür.

Vardar Hangi Ülkenin

Cevap: Vardar takımı, Makedonya ülkesinindir.

Vardar Takımının Başarıları

Lig

Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Cumhuriyeti Ligi:

Şampiyon (2): 1947, 1956

Şampiyon (2): 1947, 1956 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya İkinci Ligi:

Şampiyon (6): 1951, 1956, 1960, 1963, 1971, 1979

İkinci (1): 1991

Şampiyon (6): 1951, 1956, 1960, 1963, 1971, 1979 İkinci (1): 1991 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Birinci Ligi:

Şampiyon (1): 1987 (Mahkeme kararıyla şampiyonluk FK Partizan’a verildi.)

Şampiyon (1): 1987 (Mahkeme kararıyla şampiyonluk FK Partizan’a verildi.) Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Gençler Birinci Ligi:

Şampiyon (2): 1949, 1975

Şampiyon (2): 1949, 1975 Makedonya Cumhuriyeti Makedonya 1. Ligi:

Şampiyon (7): 1993, 1994, 1995, 2002, 2003, 2012, 2013

İkinci (2): 2001, 2005

Kupa

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Kupası:

Şampiyon (1): 1961

Şampiyon (1): 1961 Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti Yugoslavya Gençler Futbol Kupası:

Şampiyon (1): 1984

Şampiyon (1): 1984 Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Cumhuriyeti Kupası:

Şampiyon (1): 1992

Şampiyon (1): 1992 Makedonya Cumhuriyeti Makedonya Kupası:

Şampiyon (5): 1993, 1995, 1998, 1999, 2007

İkinci (1): 1996

Şampiyon (5): 1993, 1995, 1998, 1999, 2007 İkinci (1): 1996 Makedonya Cumhuriyeti “Vuko Karov” Turnuvası:

Şampiyon (3): 1993, 2001, 2006

İkinci (1): 2011

Şampiyon (3): 1993, 2001, 2006 İkinci (1): 2011 Avrupa Birliği Mitropa Kupası:

Yarı final (1): 1968

Son 16 (2): 1969, 1970

Yarı final (1): 1968 Son 16 (2): 1969, 1970 Balkan Kupası:

İkinci (1): 1974

Vardar Takımının Oyuncu Listesi

Goran Simov

Kostadin Zahov

Borjan Ristovski

Radenko Bojović

Zlatko Tanevski

Zlatko Boškovski

Milan Ilievski (kaptan)

Miroslav Vajs

Predrag Randzelović

Igor Stojaković

Ostoja Stjepanović

Osa Guobadia

Jorge Giménez

Aleksandar Temelkov

Mite Cikarski

Borče Manevski

Dragan Georgiev

Filip Petrov

Blagoja Gesoski

Jovan Kostovski

Not: Takım listesi 14 Temmuz 2012 yılı verilerine dayalıdır.