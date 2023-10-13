Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan ve Kıbrıs gazisi unvanını taşıyan 79 yaşındaki İsmet Ermetinler, 2019 yılında Bandırma Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Ermetinler'in vasiyeti doğrultusunda, bedeni Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kadavra olarak bağışlandı. Dört yıl boyunca tıp eğitiminde öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Kıbrıs gazisinin cenazesi, ailesine teslim edilmek üzere hazırlandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Görükle Kampüsü içerisinde bulunan Tıp Fakültesi amfilerinin önünde, İsmet Ermetinler için teşekkür töreni düzenlendi. Törene birçok öğrenci de katıldı. Ermetinler'in oğlu Suphi Ermetinler, babasının vasiyeti gereği cenazesini kadavra olarak üniversiteye bıraktıklarını ve organ bağışının önemine dikkat çekti. Ayrıca, İsmet Ermetinler'in 4 yıl boyunca öğrencilere fayda sağladığını ve onlar için bir öğrenme kaynağı olduğunu ifade etti. İsmet Ermetinler'in naaşı, önceden belirlenen Bandırma'daki kabristanlığa defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, kadavraların tıp eğitiminde büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, kadavra bağışının tıp öğrencilerinin eğitimine büyük katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, kadavraların üniversitenin eğitimine önemli bir katkı sağladığını ve bağışlayan ailelere minnettar olduklarını ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Şendemir, İsmet Ermetinler'in cenaze töreninde duygusal bir konuşma yaparak, bu anın bir teşekkür ve saygı ifadesi olduğunu belirtti. Şendemir, "Bugün bir cenaze çevresinde toplandık. Ancak üzüntü, yas için değil. Teşekkür etmek için. Bir vefa duygusu ile saygıda bulunmak için. Bu teşekkür ve saygı Sayın İsmet Ermetinler için." dedi.

Şiddet olaylarının arttığı bir dönemde, İsmet Ermetinler'in bedenini hekim adaylarının eğitimine bağışlamış olmasının umut verici bir davranış olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şendemir, anatominin tıp eğitiminin temel taşı olduğunu ve gerçek bir insan bedeni üzerinden öğrenmenin en etkili yol olduğunu belirtti. Ancak, Türkiye'deki 120'ye yaklaşan tıp fakültesinin ve yüz binlerce öğrencinin bu eğitim aracına yeterince erişemediğini ifade etti.

Organ bağışının insan hayatlarını değiştirdiğine dikkat çeken Şendemir, kadavra bağışlarının da hekimlerin yetişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, "Bugün buradan uğurlamakta olduğumuz bağışçımız İsmet Ermetinler de, yüzlerce öğrencinin gerçek bir insan vücudu üzerinden eğitim almasını sağlamış, bilgili hekimlerin yetişmesine paha biçilemez bir yardımda bulunmuştur. Örneklerinin artması en büyük dileğimizdir." dedi.