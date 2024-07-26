Katılımcı yönetim ilkesi ile vatandaşların sesine kulak veren Başkan Çerkez, Ekşioğlu Mahallesi’nde gerçekleşen Halkın Buluşması programında bir vatandaşın ‘Pazar günleri inşaatlar çalışmasın’ talebini hayata geçiriyor.

“Halk Günü Değil Halkın Günü” sloganıyla Çekmeköy’ü mahalle mahalle gezen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, vatandaşların talep, şikayet ve önerilerini dinleyerek çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Ekşioğlu Mahallesi’nde de gerçekleşen programda, mahalle sakini Aziz Bolat’ın Pazar günleri inşaat yasağı talebini geri çevirmeyen Başkan Çerkez, konunun Eylül ayındaki meclis toplantısına gündeme alınacağını açıkladı. Eylül ayı meclis toplantısında gündeme alınacak konunun yasallaşması ile birlikte ilçe genelinde Pazar günleri inşaat çalışmasına izin verilmeyecek. Yapılan düzenleme ile birlikte yıkım ve inşaatlardan çıkan seslerin hafta sonları vatandaşları rahatsız etmesinin önüne geçilecek.

“Çözüm üretmek bizim görevimiz”

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, “Çekmeköylü komşularımızın talep ve önerilerini dinlediğimiz Halkın Buluşması programında Aziz kardeşimizin Pazar günü inşaatların çalışmaması yönünde bizlere bir talepte bulundu. Hemşehrilerimizin huzuru, ve yaşam kalitesi bizim en büyük önceliğimiz. Bu konu hakkında çalışmalarımızı tamamladık. Eylül ayında düzenlenecek ilk meclis toplantımızda bu konuyu gündeme getirerek Pazar günleri inşaatların çalışmaması yönünde karar alacağız. Vatandaşlarımızın sesini duymak, taleplerine kulak vermek ve çözüm üretmek bizim görevimiz. Aldığımız bu karar şimdiden Çekmeköylü komşularımız için hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

‘‘Taleplerimiz çözüldükçe mutlu oluruz’’

Ekşioğlu Mahalle Muhtarı Nizamettin Kaya şöyle konuştu: ‘‘Mahallemiz adına Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’e çok teşekkür ediyorum. Mahalle toplantısında taleplerimiz dinledi. Mahallemiz adına hangi hizmet yapılıyorsa biz bundan memnununuz. Pazar günü inşaatların çalışması ile ilgili bize çok sayıda şikâyet geliyordu. Erken saatlerde başlayan inşaat çalışmalarından dolayı etrafta çok ses oluyordu. Vatandaşlarda ‘haftanın altı günü çalışıyoruz bir günü dinlenmek istiyoruz’ diyerek bize defalarca şikayete geldi. Pazar günü inşaat faaliyetlerinin durdurulma kararı çok yerinde ve isabetli bir karar oldu. Alınan karardan dolayı vatandaş ve biz çok mutlu olduk’’ dedi.

‘‘Orhan Çerkez Başkan sözünün eridir’’

Mahalle sakini Aziz Bolat pazar günleri durdurulan inşaat çalışması için şunları ifade etti: ‘‘Başkanımız iki hafta önce mahallemize geldi. Bizleri ziyaret etti, bizleri onurlandırdı sağ olsun. Kendisine bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde halk toplantısı tarihte ilk kez oluyor. Bizler de vatandaşlar olarak hafta sonları pazar günleri inşaat seslerinden, görüntülerden çok rahatsız olduğumuzu kendilerine ilettik. Başkanımız bunu dinledi sağ olsun dikkate aldı, çözeceğim dedi, söz verdi. Bir ay içerisinde Belediye Meclisinden geçerek sorunu çözeceğini bizlere iletti. Bu sorunumuz çok kısa bir sürede çözüldü. Biz de bu durumdan çok memnun olduk. Eşim beyin ameliyatı geçirmişti sağlık problemleri vardı ve bir buçuk aylık bebeğimiz var pazar günleri yapılan inşaat çalışmalarındaki sesten bebeğimiz aşırı rahatsız oluyordu, uyuyamıyordu. Başkanımıza bu sıkıntılarımızı dile getirdik. Başkanımız daha duyarlı olacağını konuyu çözeceğini bize söylemişti, sağ olsun çözdü. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Bu kararı mahalleli olarak komşu olarak çok takdir ettik.

Kendisini ve ekibini alkışlıyoruz.’’

Pazar günleri inşaatların çalışmaması kararının ince bir davranış olduğuna vurgu yapan ilçe sakini Can Alpgüvenç, ‘‘Pazar günleri insanların dinlenme günü. Bu yönden alınan karar olumlu oldu. Çocuğu olan, hastası olan inşaat gürültülerinde rahatsız oluyordu. Belediyenin böyle bir karar almasını olumlu buluyorum. Güzel bir hareket olmuş’’ dedi.