Pendik Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesi kamu okullarının ihtiyaçlarını karşılayıp tamirat işlerini yapıyor. Her fırsatta eğitime desteklerini sürdüreceklerini vurgulayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Okullarımızı yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyoruz. Ekiplerimizle birlikte okullarımızın noksanlıklarını gideriyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesi ekipleri, okulları yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlamak için seferber oldu. Belediye ekipleri, kamuya ait okulların ihtiyaçlarını karşılamak ve tamirat işlerini gerçekleştirmek için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemeler sonucunda uygun görülen okulların iç cephelerini boyuyor. Sınıflar, koridorlar ve diğer iç bölümler boyama sonrasında yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan mekanik ve elektrik sistemlerin onarımları ve varsa diğer tamirat işlemleri gerçekleştiriliyor. Uygulama, okulların açılacağı 9 Eylül tarihine kadar sürecek.

“Okullarımızı yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyoruz”

Pendik Belediyesinin hem sosyal hem de fiziki açıdan eğitime desteğini sürdüreceğini belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Okullarımızı yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlıyoruz. Ekiplerimizle okullarımızın noksanlıklarını gideriyoruz.” dedi.