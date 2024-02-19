Bilecik Valisi Şefik Aygöl ‘Binbir Gece Masalları’ isimli tiyatro oyununun sözünü yerine getirdi.

Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz ay oynanan ‘Vatan Yahut Namık Kemal’ adlı tiyatro oyunun sonunda, her ay bir yetişkin tiyatrosunun hemşerilerle ücretsiz olarak buluşturacağının sözünü vermişti. Bu kapsamda Ankara Devlet Tiyatrosu’nun ‘Binbir Gece Masalları’ adlı yetişkin tiyatro oyunu Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde halkla buluştu.

Vali Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl Bilecik halkı ile tiyatro oyununu büyük beğeniyle izledi.