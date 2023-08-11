Yaklaşan mart ayındaki yerel seçimlere yönelik gelişmeler hız kazanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin beklenmedik bir hamlesi dikkat çekti. Canlı yayında MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla İYİ Parti'ye ittifak teklifi sundu. Bahçeli'nin "Ülkemiz için yerel yönetimlerde işbirliği yapalım, komşu olalım" şeklinde çıkış yaptı.

İyi parti’den yanıt gecikmedi

Bahçeli'nin açıklamasının arkasından İYİ Parti'nin tavrı merak ediliyordu. İYİ Parti cephesinden gelen ilk cevap ise Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın tarafından verildi. Akalın, Bahçeli'nin önerisine yanıt verirken şunları belirtti:

"Devlet Bey bir üçüncü yol çağrısı yapıyorsa, yani bir milliyetçiler ligi kurmak istiyorsa zaten biz oradayız. Buyursun gelsin. Yok eğer bir siyasal İslamcının önderliğinde Türk milliyetçiliğini peşkeş çekiyorsa zaten o gereğini yapıyordur bize ihtiyaç yoktur".