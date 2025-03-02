

Edinilen bilgiye göre Yeniceköy Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde seyir halinde olan Süleyman T.(19) yönetimindeki 16 KAE 44 plakalı motosiklet direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu cadde üzerinde park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Fatih B.(18) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MURAT AVCI