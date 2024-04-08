Bilecik Belediyesi tarafından dün gece camilerde teravih namazı sonrasında vatandaşlara ramazan pidesi dağıtıldı.

Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın son gecelerinde binlerce Bilecikli Merkez Şerifpaşa ve Kayıboyu Camii olmak üzere birçok camide bir araya geldi. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’nın selamlarını ve Ramazan Bayramı tebrik mesajını ileten görevliler binlerce ramazan pidesini vatandaşa dağıttı. Vatandaşlar da yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Subaşı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.