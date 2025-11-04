Çanakkale’de Organ Bağışı Haftası çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde düzenlenen etkinlikte, hastaneye ayaktan başvuran hasta ve hasta yakınları da organ bağışında bulunarak bağışa dikkat çekmek istedi.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte resim sergisi yer aldı. Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü etkinlik çerçevesinde organ bağışında bulunarak örnek olurken, hastaneye ayaktan başvuran hasta ve hasta yakınları da organ bağışına yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Görgülü, Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Aslı Okan, Başhekim Op. Dr. Hasan Keser, davetliler ile hastane çalışanları katıldı.

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, organ bağışının önemine dikkat çekerek, "Bir organ, bir hayat demektir. Bugün burada amacımız; toplumumuzda organ bağışına dair farkındalığı artırmak ve daha fazla insanı bu harekete dahil etmektir. Bağışlanan her organ, umut bekleyen bir hastanın yeniden hayata tutunması demektir. Hastanemiz olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Organ bağışının hayat kurtaran en değerli iyiliklerden biri olduğunun vurgulandığı etkinlik, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı.