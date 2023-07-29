TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanvekili ve XXVII. Dönem Bursa Milletvekili Refik Özen, Bursa' da 1975 yılında dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına adım attığı Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı zamanda ikinci kuşak olarak aile şirketinde şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak aktif görev almıştır.

Refik Özen'in siyasi kariyeri, Bursa AK Parti İl Yönetimi'nde 7 yıl süren bir dönemle başlamıştır. Daha sonra 2010-2011 yıllarında AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı görevini üstlenerek siyaset sahnesindeki etkinliğini artırmıştır. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den XXVII. Dönem Bursa Milletvekili olarak seçilmiştir. Refik Özen, bu göreviyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama çalışmalarına katılmıştır.

Milletvekili Özen'in, siyasi alanda aktif bir rol üstlenmenin yanı sıra, Millî Savunma Komisyonu Başkanvekili olarak da önemli bir görevi olduğu bilinmektedir. Ülkenin savunma politikaları ve güvenlikle ilgili konularda karar alma süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Refik Özen, orta düzeyde İngilizce diline hakimdir Bu niteliği sayesinde uluslararası ilişkilerde iletişim kurma ve ülkenin dışa açılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Refik Özen, , gıda mühendisi kimliğinin yanı sıra iş adamı ve aile babasıdır. Siyasi kariyerindeki tecrübesi ve iş hayatındaki yöneticilik deneyimi ile toplum hizmetine odaklanmaktadır.