1. Oruçgazi Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Veysel Çiftçi Parkı’na çocuk oyun alanı yapılacağını müjdelerken çalışmalar sürüyor. Başkan Orkan’ın önerisine mahalle sakinleri de sahip çıktı.

Karesi Belediyesi kentteki yeşil alanların miktarını arttırmak, Karesi’nin çehresini yeşille buluşturmak, şehir sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için “Daha Yeşil Bir Karesi” anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. İlçeye yeni parklar kazandırılırken, mevcut parklar ise yenileniyor. 1. Oruçgazi Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi yanında bulunan Veysel Çiftçi Parkı’na çocuk oyun alanı yapacaklarını müjdeledi. Karesi Belediyesi’nin oyun alanı çalışmaları ise tamamlandı.

Başkan Orkan: “Çocuklarımız sağlıklı vakit geçirmeli”

Mahalle sakinlerinin de görüş ve önerilerini alan, aynı zamanda talep ve isteklerini dinleyen Başkan Orkan’ının önerisine vatandaşlarda destek verdi. Başkan Orkan’ın ziyareti ardından Karesi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri oyun alanı yapımı için çalışmalarına başladı ve tamamladı. Karesi’deki yeşil alan miktarını arttırma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Başkan Orkan, yeşil alan miktarını kişi başı 25 metrekareye çıkarma hedefleri olduğunu belirtti. Özellikle çocukları önemsediklerini belirten Başkan Orkan, “Belediye olarak mahallelerimize yeni nesil modern oyun parkları kazandırıyoruz. Parkların çocuklarımızın zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayan, güven içerisinde ve sağlıklı bir şekilde vakit geçirebilecekleri alanlar olmasını önemsiyoruz” dedi.