Edinilen bilgiye göre Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca Bulvarı ile Korkmaz sokağın kesiştiği kavşakta Seyit Can A. (10) kullandığı bisiklete sürücüsü ile plakası belirlenemeyen bir Servis aracı çarpıp kaçtı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ