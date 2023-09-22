Vitamin eksikliği, son dönemlerin en popüler sağlık sorunlarından biridir. Bu sağlık probleminin popüler olmasının temel nedeni ise beslenme alışkanlıklarımızda meydana gelen köklü değişimlerdir. Sürekli olarak yağlı, hazır, fast food tarzı, sağlıksız ve düzensiz beslenme alışkanlıkları, vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminleri alamamasına yol açar. Bunun yanı sıra vücudun ihtiyaç duymadığı, almaktan kaçındığı ve vücuda yük olan tüm besin değerleri de söz konusu beslenme alışkanlıklarıyla vücuda eklenir. Haliyle vücut, bir yandan vitamin alamazken diğer yandan kendine zararı olan maddelerle savaşır. Bu durum birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir.

Özellikle vitamin değerleri eksik olan bireylerin çok çabuk bir şekilde hastalandığı ve hastalıklara karşı son derece zayıf oldukları görülür. Vücut direncinin ve bağışıklık sisteminin direncini düşüren bu rahatsızlık, aynı zamanda bireyin genel çevikliğini de kaybetmesine neden olur. Bu nedenle vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminlerin alınması ve değeri düşük olan vitaminlerin takviye edilmesi büyük önem taşır.

Vitamin Eksikliği Belirtileri

Vitamin eksikliği belirtileri aşırı derecede kendini göstermedikçe hastalar tarafından pek fark edilmeyen ve ciddiye alınmayan bir sağlık sorundur. Söz konusu sağlık problemi ne zaman belirti şiddetini arttırırsa, hastalar o zaman tıbbi yardım almayan karar verirler. Halbuki erkenden başlanan tedavi, sorunun kısa süre içerisinde çözülmesine ve vücudun daha erken toparlanmasına yardımcı olur.

Vitamin eksikliğinin genel olarak belirtileri ise şu şekilde hastaların karşısına çıkar:

Vitamin eksikliğinin en önemli belirtileri arasında yorgunluk yer alır. Hastalar ne kadar dinlenirse dinlensinler, sürekli olarak yorgun ve bitkin hissederler. Hatta devamlı olarak uyuma eğilimleri vardır.

Ağız yaralar, dil kuruluğu ve cilt kuruluğu problemleri sürekli olarak ortaya çıkar. Cilt kuruluğu dinmez ve ağız yaraları düzenli olarak sık sık görülür.

Kansızlık bir diğer dikkat çeken belirtidir. Hastaların cilt renkleri soluklaşır ve kansızlık nedeniyle diğer problemlerle de karşılaşırlar.

Cilt darbelere karşı aşırır hassas hale gelir. Kızarma ve morarma ufak darbelerde bile aşırı derecede kendini belli eder.

Kemik ağrıları ve kas kaybı gibi fiziksel sorunlar yaşanır. Kaslar vitaminsizlik nedeniyle erir ve kemikler ise vitamin eksikliğinden dolayı yeterli derecede beslenemez. Bu nedenle belirgin bir kas kaybı ve şiddetli kemik ağrıları görülür.

Tedavisi

Kemik erimesi tedavisi konusunda en çok tercih edilen ve önem taşıyan tedavi türü beslenme programıdır. Hastaların yaşına, alışkanlıklarına, mesleklerine, vücut yapılarına ve diğer yaşamsal detaylarına bakılarak, en uygun beslenme programı hazırlanır. Program içerisinde hastaların hangi vitaminleri hangi besinlerle alacağı net bir şekilde anlatılır. Beslenme programının olumlu sonuç vermemesi durumunda ise direkt olarak ilaçlarla vitamin takviyesi üzerinde durulur.