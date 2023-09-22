Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Öztürk ailesi, son 2 yıldır devam eden asılsız ihbarlar, ölüm ilanları ve siparişler nedeniyle büyük bir sorunla karşı karşıya. Sürekli olarak 112'ye yapılan asılsız ihbarlar sonucunda itfaiye, polis, ambulans ve cenaze araçlarının evlerine gelmesi, ayrıca kimliği belirsiz kişiler tarafından yemek ve tatlı siparişleri gönderilmesi, ailenin psikolojisini olumsuz etkiliyor.

Öztürk ailesi, bu süreçte polise şikayette bulunmalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini belirtiyor. Nizip'in Şıhlar Mahallesi'nde yaşayan aile, özellikle akşam saatlerinde evlerine gelen rahatsız edici olayların başladığını ifade ediyor. Her akşam saat 21.10'da kapılarının çalınması, ancak kapıya bakanlar kimseyi görmemeleri nedeniyle başta ciddiye alınmamış. Ancak daha sonra 112 acil hattına ailenin adresi verilerek yangın, kalp krizi, kavga gibi sahte ihbarlar yapılmış ve bu nedenle polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve cenaze araçları ailenin evine gelmiş.

Öztürk ailesi, şikayetçi olmalarına rağmen sorunun çözülmediğini ve kimliği belirsiz kişilerce yapılan bu rahatsız edici eylemlerin devam ettiğini belirtiyor. Ayrıca, ilçedeki esnafların da kendilerine yemek ve tatlı siparişleri göndermeye başladığını dile getiriyorlar. Bu durum, ailenin günlük yaşamını olumsuz etkilemiş durumda. Son olarak ise taşıma firması gelerek evlerini taşıyacaklarını söylemiş ve aile bir kez daha yetkililere başvurmuş, ancak sorun hala çözüme kavuşmamış.

Öztürk ailesi, 2 yıldır yaşadıkları bu psikolojik sıkıntıların etkisi altında olduklarını ve tedavi gördüklerini belirtiyor. Aynı zamanda, sosyal medya üzerinde kendilerinin ölümleriyle ilgili sahte haberlerin paylaşıldığını da ekliyorlar. Aile, bu olayların neden gerçekleştiğini anlamadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade ediyor.

Ayrıca, kimliği belirsiz kişiler tarafından yemek ve tatlı siparişlerinin verilmesi, ailenin günlük yaşamını ciddi şekilde bozdu. Özellikle bir kişi, kayınbabasının ölümü nedeniyle taziye yemeği siparişi vermiş ve iş yerini arayarak cami imamı olarak tanıtmış. Bu sahte siparişler nedeniyle iş yeri sahibi de mağdur olmuş.

Öztürk ailesinin komşuları da sürekli olarak evlerine gelen itfaiye, polis ve ambulans gibi acil ekipler nedeniyle endişeli anlar yaşadıklarını belirtiyorlar. Ancak bu ihbarların sahte olduğu sonradan anlaşılmış.

Aile, bu karmaşık ve korkutucu olayların neden yaşandığını anlamadıklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini ifade ediyor. Ayrıca, bu olayların kendilerini ciddi şekilde etkilediğini ve tedavi gördüklerini vurguluyorlar.