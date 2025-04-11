Türk Telekom iştiraki ve Türkiye’nin önde gelen eğitim teknolojileri şirketlerinden Sebit, geliştirdiği eğitim çözümleriyle milyonlarca öğrenciyi eğitim hayatları boyunca desteklemeyi sürdürüyor. Sebit’in 36 yılı aşkın Ar-Ge deneyimiyle 8’inci sınıf öğrencileri için geliştirdiği Vitamin LGS; kişiselleştirilmiş çalışma programları, öğretmen anlatımları, gelişim raporları ve online canlı rehberlik desteğiyle öğrencilerin sınava hazırlık sürecine destek oluyor. 16 bin soruluk dijital havuzu ve yeni nesil soru bankalarıyla öne çıkan sistem, üst düzey düşünme becerilerinin gelişimini hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre Vitamin LGS, bu yıl 7’nci sınıfta öğrenim gören ve 2026’da LGS’ye girecek olan öğrenciler için Türkiye genelinde deneme sınavı düzenliyor. Sınava hazırlık sürecinde doğru planlama yapılabilmesi adına öğrencilerin ülke genelindeki mevcut durumunu belirlemeyi amaçlayan LGS provası, 20 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Online olarak düzenlenecek ‘7’nci Sınıflar için Vitamin LGS Türkiye Geneli Ücretsiz Deneme Sınavı’na katılmak isteyen öğrenciler, vitaminegitim.com adresindeki formu doldurarak ücretsiz kayıt yaptırabilecek. LGS formatında hazırlanan sınav, 7’nci sınıf konularından oluşacak.

Öğrencileri sınava hazırlık sürecinde adım adım destekleyen platform; öğretmen konu anlatımları, çıkması muhtemel sorular, deneme sınavları, öğrencilerin gelişimini gösteren raporlar, öğrenci cevaplarına göre yönlendirmede bulunan ‘Adım Kartları Seti’, en çok tercih edilen soru bankaları ve bire bir görüşmeler yapılmasını sağlayan canlı rehberlik desteğini tek bir eğitim setinde bir araya getiriyor. Dijital sistemle uyumlu 28 soru bankasıyla öğrencilere yeni nesil sorular ve çözümler konusunda deneyim kazandırmayı hedefleyen Vitamin LGS; öğrencilere okuduğunu anlama, kritik düşünme, problem çözme, model geliştirme, analiz etme gibi üst düzey becerileri kazandıran ‘akıllı bir çalışma sistemi’ sunuyor.