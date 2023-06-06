Vodafone FreeZone, karne heyecanı ile birlikte tatil sevinci yaşayan gençlere akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıklarda indirim fırsatı sunduğunu duyurdu.

2022-2023 eğitim öğretim yılı tamamlanıyor. GSM şirketi Vodafone, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için indirim kampanyası düzenlediğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmeye göre Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone tatile girmeye hazırlanan genç müşterilerini sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. “FreeZone güzellikleriyle başkasın. Hadi gel, tatil başlasın!” sloganıyla karne dönemine özel olarak düzenlenen kampanyada, FreeZone’lular akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıklarda belirlenen indirim fırsatından yararlanabilecek.

Kampanyayı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone çatısı altında, gençlere her zaman yeni fırsatlar sunuyoruz. Genç müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik ayrıcalıklı ve bütçe dostu teklifler geliştirmeye önem veriyoruz. Karne ve tatil sevincini bir arada yaşayan gençlerimiz için ‘FreeZone güzellikleriyle başkasın. Hadi gel, tatil başlasın!’ söylemiyle yeni bir kampanya düzenliyoruz. Bu kapsamda, genç müşterilerimiz akıllı telefon, akıllı saat, tablet, hoparlör ve kulaklıklarda 1.000 TL’ye varan indirim fırsatından yararlanabilecek. Bu vesileyle, gençlerimize keyifli bir tatil dönemi diliyoruz. Vodafone FreeZone olarak, yenilikçi ürün ve servislerimizle genç müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz.”