Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, ’’Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş bulunuyor’’ dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Engin Aksoy, yeni mali yılı sonuçlarını değerlendirirken, şirket olarak iş birliklerini ve dijitalleşme alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

’’Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz ’’

Yeni mali yıl sonuçlarını değerlendiren Engin Aksoy, ’’Şirket olarak, Türkiye’nin ve sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Nisan 2023 - Mart 2024 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarına göre, servis gelirlerimiz 48,5 milyar TL; Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ımız 17,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Mobil abone sayımız 25,3 milyona, sabit genişbant abone sayımız 1,4 milyona ulaştı. Faturalı abone sayımız ise 19,8 milyona yükseldi. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16,9 milyon olurken, bu müşterilerimizin aylık toplam etkileşimi 404 milyona ulaştı. Mali yılımızda müşterilerimizin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,1 artışla 4 bin 902 petabyte’a yükseldi.

Bu dönemde dijital servisler alanında da gelişmeye devam ettik. Her Şey Yanımda online alışveriş platformumuzun ziyaret edilme sayısı 190 milyona yaklaştı. Yeni nesil mobil finans çözümümüz Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,5 milyona ulaştı. Bine yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanımız TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 10 milyona, aylık sohbet sayısı ise 39 milyona yükseldi’’ dedi.

’’OSB Dijital Dönüşüm Programı kapsamında 2 bin dijital elçi yetiştirdik’’

OSB Dijital Dönüşüm Programı’na değinen Aksoy, ’’Vodafone Business olarak OSB’leri, şirket yöneticilerini ve çalışanların dijital bilgi seviyesini anlamayı, güncel dijital gündem hakkında onları bilgilendirmeyi ve Türkiye’deki OSB’ler genelinde işletmelerin güvenilir danışmanı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, geçen yıl Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) akademisyenleri ile birlikte ‘OSB Dijital Dönüşüm Programı’nı hayata geçirmiştik. Program kapsamında; ilk senede 1000 dijital elçi yetiştirirken, programın ikinci dönemi de bu yılın ocak ayı itibarıyla yeniden başlatıldı. Üç ay süren bu eğitimlerimizin sonunda ise artı 1000 katılımcıya daha YTÜ akademisyenleri ve OSBÜK tarafından sertifika verilirken, toplamda 2 bin dijital elçi yetiştirmiş olduk.

Bunun yanında bu programın tamamlayıcı bir ayağı olarak gördüğümüz, ‘Sanayide Dönüşüm Buluşmaları’nı hayata geçirdik. OSB’lerin ve işletmelerin, dijital dönüşümü için atılan çok önemli bir adım olarak gördüğümüz bu etkinlik serisi ile işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. İlkini Şubat’ta, OSBÜK ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirdiğimiz Sanayide Dönüşüm Buluşmaları’nın ikincisini de Mayıs’ta İstanbul Deri OSB’de yaptık. Bu buluşmalarla amacımız, Anadolu’nun kilit noktalarında bulunan sanayicilerimizle bir araya gelerek, onları yeni teknolojik çözümlerle buluşturmak. Hedefimiz ise rekabet ortamında şirketlerimizin iş yapış süreçlerini dijital çağa uygun hale getirmek ve sanayi şirketlerimizin dijital dönüşümleri için sunduğumuz çözümlerle onların sürdürülebilir ve istikrarlı büyümesine katkı sağlamak’’ şeklinde konuştu.

’’Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile ilk fazda, 10 bin işletmenin kendi dijital olgunluk skorlarını ölçümleyeceğini öngörüyoruz’’

Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi hakkında bilgi veren Aksoy, ’’Dijitalleşme çağında işletmelerin, yenilikçi teknolojileri iş yapış şekillerine adapte edebilmesinin büyük önem taşıyor. Bunun için de şirketlerin dijital olgunluk seviyelerinin yüksek olması gerekiyor. Bu noktada KOBİ’lerimizdeki çalışanların dijital farkındalık düzeylerini ölçümleyebilmenin son derece kritik. Bu doğrultuda bizler de Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri iş birliği ve OSBÜK’ün desteğiyle imalat sanayi sektöründeki şirketlerin kendi kendilerine dijital olgunluk seviyelerini ölçümleyebilecekleri bilimsel bir test hazırladık. Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi adını verdiğimiz testimizin içerisinde 6 farklı grupta sorular yer alırken; KOBİ segmenti ağırlıklı olmak üzere işletmelerimiz, dijital olgunluk seviyelerini öğrenerek gelişim göstermesi gereken alanlarının röntgenini çekebilecek. Böylece bu şirketlerin hangi alanlarda ilerlemesi gerekiyorsa, Vodafone Business’ın teknoloji adaptasyonu ve inovatif çözümleriyle bu alanlarda fark oluşturabilecekler. Testin sonunda ise işletmelerimiz dijital olgunluk skorları ve o skoru nasıl geliştirebileceklerine dair önerilerin yer alacağı bir rapor görecek.

Artan rekabet ve dijitalleşme çağında dijitalde var olmak adına şirketler için son derece önemli bulguları ve yol haritasını ortaya koyacak olan Sanayide Dijital Yetkinlik Analizi ile ilk fazda, 10 bin işletmenin kendi dijital olgunluk skorlarını ölçümleyeceğini öngörüyoruz’’ ifadelerini kullandı.

’’Vodafone Grubu 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlıyor’’

Bulut ve IoT alanında yapılan yatırımlara vurgu yapan Aksoy, ’’Dijitalleşme yolculuğunda bulut teknolojileri en önemli odak noktalarımızdan birisi. İş ortaklarımız uzaktan çalışma ve yönetme, iş sürekliliğini sağlama ve verileri daima güvende tutma gibi son dönemde ön plana çıkan tüm kurumsal ihtiyaçlarını Vodafone Veri Merkezi portföyündeki Veri Merkezi & Bulut çözümleriyle karşılayabiliyor. Değişik lokasyonlardaki sunucuları tek bir çatı altında toplayan Sanal Sunucu hizmetimiz, işletmelere ait bilgileri, uygulamaları ve IT bileşenlerini Vodafone Veri Merkezi’nde bulunan sunuculardan oluşan yedekli bulut altyapısı üzerinde, birbirinden bağımsız ve izole olarak barındırmasını sağlıyor. Halihazırda toplam beş veri merkezimiz; özel ve güvenlikli server’larımızla bulut alanında Vodafone Business olarak biz de işletmelerimize hizmet sağlıyoruz.

Bununla beraber Edgnex Data Centres By DAMAC’la, İzmir’de yeni bir veri merkezi kurmak için güçlerimizi birleştirdik. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla kurulacak bu veri merkezimiz, 6 megawatt kapasiteye kadar ulaşarak Vodafone’un Ege Bölgesi’ndeki en büyük kapasiteli veri merkezlerinden biri olacak. Yeni merkezle birlikte Vodafone’un Türkiye’nin büyükşehirlerinde bulunan veri merkezlerinin sayısı altıya, beyaz alan büyüklüğü ise 13 bin 500 metrekareye kadar ulaşacak.

Yine bu yılın başında Vodafone Grubu, Microsoft ile 10 yıllık büyük bir stratejik ortaklığını duyurmuştu. Bu iş birliği kapsamında Avrupa ve Afrika’da 300 milyondan fazla işletme, kamu sektörü kuruluşu ve tüketici için dijital hizmetleri dönüştürmeyi amaçlanıyor. Grubumuz ayrıca önümüzdeki 10 yıl içinde Microsoft ile birlikte geliştirilen ve Vodafone’un bağlantı hizmetlerini de kullanacak olan bulut ve yapay zekâ hizmetlerine de 1,5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Vodafone Grubu bugün 175 ülkede 175 milyondan fazla nesneyi birbirine bağlayarak dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer alan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş bulunuyor. Grubumuzdan aldığımız bu güçle de Vodafone Business olarak kendimizi sadece bir telekom şirketi olarak değil, inovasyonlarıyla işletmelerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına yanıt veren bir dijital iş ortağı ve teknoloji danışmanı olarak konumluyoruz’’ dedi.

Siber güvenliğe dikkat çeken Aksoy, ’’Vodafone Business olarak müşterilerimizin kritik uygulamalarını kesintisiz ve güvenli, verimli şekilde yönetmeye son derece önem veriyoruz. Şu anda en kritik konuların başında gelen siber güvenlik alanında şirketlerimizi proaktif bir yaklaşımla yönlendiriyoruz. Siber güvenlik çözüm portföyümüzü dört ana aksiyon ekseninde oluşturduk; Ölç, Koru, Algıla ve Cevap Ver Müşterilerimize iş sürekliliği sağlama hedefimiz doğrultusunda da, geçtiğimiz aylarda açılışını yaptığımız Vodafone Türkiye Ankara Merkezi’mizde Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’mizi faaliyete geçirdik. 300’den fazla metrik ile sistem takibi yapabildiğimiz Siber Güvenlik Operasyon Merkezleri’mizde, işletmelerdeki siber olayların izlemesini, raporlamasını ve şüpheli olaylara anında müdahale edilmesini 7/24 sağlamamızın yanı sıra, şirketlere siber güvenlik altyapılarının oluşturulması ve geliştirilmesi konusunda proje bazlı çözümler sunuyoruz. SoC ekiplerimiz, oluşan olayların hızlı bir şekilde analiz edilmesine ve işletmelerin kayıplarının en aza indirmesine, sömürülen güvenlik açıklarının azaltılmasına ve gelecekteki saldırılara karşı önlem alınmasına yardımcı oluyor’’ diye konuştu.

’’Türkiye’de toplamda 1 milyondan fazla araca Acil Çağrı Sistemi servisi sağlıyoruz’’

Engin Aksoy sözlerini şöyle tamamladı: ’’Bugün tüm sektörlerin odağında dijitalleşme ve IoT teknolojilerinin bulunuyor. Otomotiv sektörü de bu alanda en fazla atılım yapan sektörlerin başında geliyor. IoT, yapay zekâ, sensörler ve diğer iletişim protokollerini entegre ederek araçlar arası ve çevresel etkileşimi mümkün kılan teknolojilerden olan bağlantılı araçlar ise sürücü güvenliğini artırmak ve kullanıcı deneyimini geliştirerek kolaylaştırmanın yanında, araç içi verilerin anlık alınması, yazılım güncellemelerinin uzaktan yapılabilmesi de günümüzün en inovatif teknolojilerinden.

Bizler de Vodafone Business olarak tam da bu noktada şu anda 37 farklı otomobil markasına Türkiye’de toplamda 1 milyondan fazla araca Acil Çağrı Sistemi (e-Call) servisi sağlıyoruz. Bunun yanında 300 binden fazla araçta e-SIM çözümü sunarken, 35 binden fazla araçta ise sahip olduğumuz altyapımız sayesinde Bağlantılı Araç (Connected Car) çözümümüzle sürücülerin ve yolcuların sürüş deneyimlerine yepyeni bir soluk getiriyoruz. Vodafone Business olarak işletmelerin dijitalleşmesine liderlik ederken, önümüzdeki dönemde özellikle bu alandaki yatırım payımızın daha da artacağını belirtebilirim.’’