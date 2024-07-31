Çalışan deneyimini artırmayı hedefleyen Vodafone, bu yıl ilk kez Ağustos ayını uzaktan çalışma olarak belirledi. Şirkette halihazırda uygulanan “yıl içinde 4 hafta boyunca dilediğin yerden çalışma” hakkı da eklenince, Vodafone çalışanları bu yaz 2 ay boyunca diledikleri yerden çalışabilecek.

Vodafone, bu yıl ilk kez Ağustos ayını uzaktan çalışma olarak belirledi. Pandemiden bu yana hibrit düzende çalışan şirkette halihazırda uygulanan “yıl içinde 4 hafta boyunca dilediğin yerden çalışma” hakkı da eklenince, Vodafone çalışanları bu yaz 2 ay boyunca diledikleri yerden çalışabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, şunları söyledi: “Vodafone olarak, pandemiyle birlikte hibrit çalışma düzenine geçtik. Hibrit çalışma düzenimiz kişilerin ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Rolünün gereklilikleri sebebiyle ofiste olması gereken çalışma arkadaşlarımız da var, tamamen uzaktan çalışan teknoloji ve müşteri hizmetleri yetkililerimiz de... Diğer yandan, sahada olması gereken teknoloji ve satış ekiplerimizin yanı sıra hibrit modelle çalışan arkadaşlarımız da mevcut. Ortalama olarak haftanın 2 günü ofisten, diğer günler uzaktan çalışılıyor diyebiliriz. Hibrit modelle birlikte tüm çalışma arkadaşlarımıza 4 hafta dilediği yerden çalışma esnekliği de sunuyoruz. Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımız yöneticileriyle anlaşarak, kesintisiz bağlantı sağlayabilecekleri, yurtiçi veya yurtdışında diledikleri herhangi bir lokasyondan yıl içinde 4 hafta boyunca çalışabiliyor ve bu hakkı tek seferde ya da haftalara bölerek kullanabiliyor. Deneyimleme kültüründen beslenen bir şirket olarak, bu yıl ilk kez Ağustos ayını uzaktan çalışma olarak planladık. Böylece arkadaşlarımız, 2 ay boyunca diledikleri yerden çalışabilecek.”

Toplantısız cuma öğleden sonraları

Vodafone’da çalışanlara esnek saatlerde çalışma imkânı da sunuluyor. Normal çalışma saatleri 08:00-17:00 olsa da, çalışanlar 07:00-16:00 ya da 09:00-18:00 saatleri arasında çalışabiliyor. Diğer yandan, pazartesi tüm gün ve cuma sabahları sadece ekip toplantılarına ayrılıyor; cuma öğleden sonraları ise hiç toplantı yapılmıyor. Bu sayede, herkesin kendi kişisel gelişimine, eğitimlere, haftanın işlerini toparlayıp haftayı kapamaya ve bir sonraki haftayı planlamaya daha fazla zaman ayırması sağlanıyor. Çalışanların sağlıklı ve sürdürülebilir bir çalışma düzenine sahip olmasını sağlamak için çeşitli refah programları ve destek hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaçlarına uygun eğitim ve gelişim imkânları da sunuluyor.

3 aya kadar ücretsiz izin imkânı

Şirket ayrıca, çalışanlarının eğitim, kişisel gelişim veya bazen sadece hayatta durup bir mola verebilmeleri için kullanabilecekleri Kariyer Molası uygulamasını başlattı. Buna göre, en az 3 yıldır Vodafone’da çalışan ve belli kriterleri sağlayan çalışanlar 1-3 ay arasında ücretsiz izin kullanabiliyor. Birçok yan hakkı devam ederek bu uygulamadan faydalanabilen çalışanlar, dilerse uzun zamandır ertelediği bir eğitime katılabiliyor, kendine ve ailesine vakit ayırabiliyor ya da sadece dinlenebiliyor.