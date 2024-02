Bursa'nın İnegöl ilçesinde her gün maddi ve yaralamalı kazaların meydana geldiği kavşakta yine kaza meydana geldi. 2 otomobilin karıştığı kaza da şans eseri yaralanan olmadı.

Mahmudiye mahallesi Kalender caddesi ile Ankara Caddesinin kesiştiği kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Hemen hemen her gün kazaların yaşandığı kavşakla ilgili vatandaşlar ve çevredeki esnaflar yetkililerin bir an önce çözüm bulmasını istedi. Kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İBRAHİM USLU