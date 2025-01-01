WhatsApp, web uygulamasında kullanıcıların destek ekibine daha kolay ulaşmasını sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

"Bizimle Sohbet Et" adlı bu özellik, kullanıcıların WhatsApp destek ekibiyle doğrudan iletişime geçmesini sağlayacak.

WhatsApp web uygulamasında şu anda yardım almak için uzun bir SSS listesinde gezinmek gerekiyor.

Bu durum, kullanıcıların aradıkları bilgiye ulaşmasını zorlaştırıyor. Yeni "Bizimle Sohbet Et" özelliği ise, kullanıcıların destek ekibiyle doğrudan iletişime geçerek sorunlarına hızlı çözümler bulmalarını sağlayacak.

Kullanıcılar, Yardım bölümündeki "Bizimle Sohbet Et" seçeneğine tıkladıklarında, WhatsApp sohbetinde destek ekibinden bir mesaj alacaklar.

Destek ekibi, ilk olarak yapay zeka tarafından oluşturulan bir mesajla yanıt verebilir. Ancak, kullanıcılar isterlerse bir insan temsilciyle de görüşebilecekler.

WhatsApp, web uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Ters görüntü arama gibi yeni özellikler ekleyen WhatsApp, web uygulamasını mobil uygulamaya alternatif bir platform haline getirmeyi hedefliyor.