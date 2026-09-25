Şekerin günlük rutinlerde sanılandan çok daha yaygın şekilde sofralarda yer aldığını aktaran Şölen; reçel, bal ve pekmez gibi geleneksel besinlerin yanı sıra çikolata, gofret ve türevi paketli atıştırmalıklar ile kola, gazlı meşrubatlar ve hazır meyve sularında hem doğal hem de ilave şeker formunda yoğun miktarda bulunduğunu ifade etti.

"Aşırı şeker obezite, insülin direnci ve diyabete zemin hazırlıyor"

Yüksek kalori yoğunluğuna sahip şekerin aşırı tüketilmesinin metabolizma üzerinde ciddi tahribatlara yol açabileceğine dikkat çeken Şölen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gereğinden fazla şeker alımı istenmeyen kilo artışına ve obeziteye zemin hazırlarken; insülin direnci, diyabet (şeker hastalığı) ve diş çürükleri gibi kronik problemlerin gelişiminde doğrudan ya da dolaylı bir risk faktörü olarak karşımıza çıkıyor. Bilhassa yüksek oranda ilave şeker barındıran yiyecek ve içeceklerin sınırlandırılması ve porsiyon kontrolünün elden bırakılmaması büyük önem taşır."

"Şerbetli tatlılar yerine meyve ve sütlü alternatifler tercih edilmeli"

Günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük dokunuşlarla şeker yükünün hafifletilebileceğini belirten Şölen; şekerli ve asitli içecekler yerine su ve ayranın, ağır şerbetli tatlılar yerine ise taze meyveler veya hafif sütlü tatlıların ikame edilebileceğini kaydetti. Şölen ayrıca, süpermarket raflarındaki ambalajlı ürünlerin besin etiketlerini titizlikle okuma alışkanlığının kazanılmasının, bilinçli tüketim için kritik bir adım olduğunu hatırlattı.

Şekeri beslenme programından bir anda tamamen silmek yerine porsiyon dengesini gözetmenin daha sürdürülebilir bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Diyetisyen Fatma Tuğba Şölen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlıklı beslenme, herhangi bir besin grubunu hayatımızdan tamamen tecrit etmek değil; dengeli, ölçülü ve bilinçli tercihler geliştirebilmektir. 19-25 Eylül Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası'nı bir fırsat bilerek, günlük şeker alışkanlıklarımızı gözden geçirmeli ve daha az şeker tüketmeyi temel bir yaşam hedefi haline getirmeliyiz."